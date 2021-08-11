«Нервничает и засыпает над чашкой кофе». Как не довести себя до эмоционального выгорания?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Распорядок дня и профессиональное выгорание можно предупредить. Мы сейчас обсуждаем, что с ним делать, когда оно уже наступило. А мне кажется, надо поговорить о том, что делать, чтобы оно не наступило. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ольга, прокрастинация является признаком будущего профессионального выгорания?

Ольга Анушкина, психолог:

Конечно. Человек уже находится в ситуации, что то, что нужно сделать, ему крайне не нравится. И делает он это только потому, что там обязательства или деньги. Поэтому он откладывает, занимается какими-то другими делами или просто сидит у компьютера, смотрит в монитор и ничего не делает. Нервничает, засыпает над чашкой кофе.

Вадим Сушко, директор образовательного центра:

Есть такая прекрасная фраза: порядок бьет класс. Каким бы человек ни был талантливым, какими бы качествами он бы ни обладал, его всегда обойдет тот, кто методично идет к своей цели, кто каждый день выполняет какой-то ритуал, начиная с подъема с утра, чистка зубов, физзарядка и так далее. Он и на работе точно так же, он в любом случае обойдет. То, что дает армия, спорт, эти качества пригодятся в любой профессии, в том числе и в обучении. Тот, кто не самый яркий, но тот, кто копает, делает. У него получается больше работ, он всегда выполняет домашнее задание и не откладывает. Он в итоге первый находит работу.