«Уколю лоб или сделаю губы – буду нравиться больше мужикам». Зачем женщины идут к косметологу?
Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Женщины, чтобы привлечь мужское внимание, очень часто прибегают к каким-то методам, как уколы красоты, пластическая хирургия и так далее. Мужчины, как вы относитесь к этому? Вам нравится, когда женщина колет ботокс, губы, грудь?
Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Если мы понимаем, что это сделано, то нет. Если мы не понимаем, это не видно, красиво с точки зрения естественной красоты, то окей. Но если это прямо уже видно, если даже мужчина понял, что там что-то есть…
Алеся Лакина:
Если это видно, но красиво? Ей идет, это гармонично.
Александр Давыденко:
Красиво, ей идет – это тоже разные вещи.
Алеся Лакина:
Есть просто перебор.
Александр Давыденко:
А кто определяет?
Алеся Лакина:
Это видно.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Как правило, женщина определяет это тем, насколько она нравится мужчине, имеет успех в его глазах.
Александр Давыденко:
Скорее себе. Она может нравиться себе, и у нее перебор. Но она нравится себе, значит окей.
Алеся Лакина:
У нас есть косметолог. Часто ли женщины обращаются к вам?
Анастасия Родионова, косметолог:
Я считаю вообще, что инъекции всевозможные как профилактика преждевременного старения – это про любовь к себе в первую очередь. Это не блажь для мужчин. Не потому, что я уколю лоб или сделаю губы – буду нравиться больше мужикам. Ни в коем случае. Для меня это про здоровье, про любовь. То есть это те вещи, которые нужно делать любой женщине абсолютно. Что дает? Дает молодость. Мы более ухоженные в первую очередь для себя. Женщины очень часто обращаются к нам за процедурами. Чаще всего это всевозможные коррекции несовершенств. Допустим, в моей практике нет женщин, которые пришли бы с запросом: «Мне нужно сделать что-то, чтобы понравиться мужчинам». Нет, они приходят, это делают для себя, чтобы быть моложе, сохранить то, что есть сейчас.
Алеся Лакина:
Может они просто не озвучивают эту мысль?
Анастасия Родионова:
Я же вижу.
Александр Давыденко:
Но вторичная выгода всегда есть.
Анастасия Родионова:
Безусловно, вторичная выгода есть во всем.
Татьяна Савчик:
Когда женщина начинает совместно проживать с мужчиной, зачастую уже как-то расслабляется, может быть, перестает настолько ухаживать за собой, как хотелось бы. Как вы читаете, стоит ли опускать руки в этот момент или надо находиться всегда в боевом настроении?
Анастасия Родионова:
В первую очередь женщина ухаживает за собой для себя. Я повторяю и буду повторять, домашний уход – залог успеха любой салонной процедуры. То, что девушка делает дома на протяжении ежедневных, таких рутинных моментов, – это вклад ее и это нормально. Не надо выходить замуж, забивать на себя и мыть голову Fairy. Нужно так же пользоваться домашним уходом, так же за собой ухаживать, это норма.
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