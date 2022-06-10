«Уколю лоб или сделаю губы – буду нравиться больше мужикам». Зачем женщины идут к косметологу?

Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Женщины, чтобы привлечь мужское внимание, очень часто прибегают к каким-то методам, как уколы красоты, пластическая хирургия и так далее. Мужчины, как вы относитесь к этому? Вам нравится, когда женщина колет ботокс, губы, грудь?

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:

Если мы понимаем, что это сделано, то нет. Если мы не понимаем, это не видно, красиво с точки зрения естественной красоты, то окей. Но если это прямо уже видно, если даже мужчина понял, что там что-то есть… Алеся Лакина:

Если это видно, но красиво? Ей идет, это гармонично. Александр Давыденко:

Красиво, ей идет – это тоже разные вещи. Алеся Лакина:

Есть просто перебор.

Александр Давыденко:

А кто определяет? Алеся Лакина:

Это видно. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Как правило, женщина определяет это тем, насколько она нравится мужчине, имеет успех в его глазах. Александр Давыденко:

Скорее себе. Она может нравиться себе, и у нее перебор. Но она нравится себе, значит окей. Алеся Лакина:

У нас есть косметолог. Часто ли женщины обращаются к вам?

Анастасия Родионова, косметолог:

Я считаю вообще, что инъекции всевозможные как профилактика преждевременного старения – это про любовь к себе в первую очередь. Это не блажь для мужчин. Не потому, что я уколю лоб или сделаю губы – буду нравиться больше мужикам. Ни в коем случае. Для меня это про здоровье, про любовь. То есть это те вещи, которые нужно делать любой женщине абсолютно. Что дает? Дает молодость. Мы более ухоженные в первую очередь для себя. Женщины очень часто обращаются к нам за процедурами. Чаще всего это всевозможные коррекции несовершенств. Допустим, в моей практике нет женщин, которые пришли бы с запросом: «Мне нужно сделать что-то, чтобы понравиться мужчинам». Нет, они приходят, это делают для себя, чтобы быть моложе, сохранить то, что есть сейчас. Алеся Лакина:

Может они просто не озвучивают эту мысль? Анастасия Родионова:

Я же вижу. Александр Давыденко:

Но вторичная выгода всегда есть. Анастасия Родионова:

Безусловно, вторичная выгода есть во всем.