Харизма и уверенность в себе. Только ли внешностью можно привлечь внимание мужчин?

Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Мужчины тоже не промах. Они выбирают определенных дам, обращают на них внимание. Что, на ваш взгляд, нужно прежде всего женщине в себе прокачать? Внешность, какое-то развитие, образование, кулинарные способности?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, многие секс-коучи говорят, что надо заниматься собой. У нас есть секс-коуч. Как он это прокомментирует?