Харизма и уверенность в себе. Только ли внешностью можно привлечь внимание мужчин?
Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мужчины тоже не промах. Они выбирают определенных дам, обращают на них внимание. Что, на ваш взгляд, нужно прежде всего женщине в себе прокачать? Внешность, какое-то развитие, образование, кулинарные способности?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю, многие секс-коучи говорят, что надо заниматься собой. У нас есть секс-коуч. Как он это прокомментирует?
Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Конечно. Я расскажу самое главное: главное – полюбить себя. А что это и как – другой вопрос, более глубокий. Но, на мой взгляд, и своим клиентам я всегда рассказываю, что это две вещи. Первая – это внешность. Безусловно, красивый маникюр, педикюр, уход за собой, волосы.
Татьяна Савчик:
Как бы ни было, да. Мужчины – визуалы, все равно внешняя составляющая первичная.
Александр Давыденко:
Как ни крути, к сожалению или к счастью. Есть вторая часть.
Алеся Лакина:
Мне кажется, женщины, которые весят 150 килограмм, любят себя больше, чем эти худышки красивые, ухоженные. Они носят леопардовые лосины и любят себя такими.
Александр Давыденко:
Есть вторая часть, о которой я начинал говорить. Первая – это внешность, вторая – внутренний мир, внутренняя своя составляющая.
Татьяна Савчик:
Та самая харизма, наверное?
Александр Давыденко:
Харизма, уверенность в себе, понимание, чего хочу, куда иду. Зачем я, что я? Куда хочу реализоваться, прийти, какого мужчину хочу найти?
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