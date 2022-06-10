Инфраструктуру для маломобильных и слабовидящих граждан создают в Жодино

Новости Беларуси. В Минской области проживает более 90 тысяч человек с инвалидностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Жодино насчитывается свыше трех с половиной тысяч людей с ограниченными возможностями. Для маломобильных и слабовидящих создается доступная инфраструктура.

Так, на остановочном пункте «Сырокваша» недавно установили речевой звуковой информатор с дистанционным управлением. Такие же устройства есть в жилом фонде. Кроме того, на тротуарах и пешеходных переходах оборудованы тактильная плитка и светофоры с синхронным звуковым сигналом, что упрощает ориентацию в пространстве незрячим и слабовидящим людям.

Анастасия Двоежонова, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов Жодинского территориального центра социального обслуживания населения:

На объектах жилого фонда, где создание объектов безбарьерной среды невозможно по техническим причинам, Жодинское ГУП ОЖКХ передает на временное безвозмездное пользование лестничные гусеничные подъемники, также в городе Жодино имеется опыт по созданию своего личного входа с пандусом в квартиру для инвалида-колясочника. В течение пятилетки 2021-2025 года планируется максимально обеспечить доступность для передвижения всех граждан с инвалидностью.