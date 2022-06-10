«Самый идеальный вариант, когда кинолог с собакой всегда». Как воспитывают четвероногих напарников?
Новости Беларуси. В Борисовском питомнике Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси воспитывают служебных собак, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четвероногих напарников готовят к поисково-спасательным операциям, рабочим сменам с милиционерами-кинологами. Собаки проходят дрессировку, а после сдают экзамен.
Познакомилась с четвероногими стражами порядка Юлия Минич.
Не успела наша съемочная группа зайти на территорию, и уже слышен дружный лай – это четвероногие почувствовали чужих. В Борисове находится питомник служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси. Именно здесь, в самом сердце собаководства, растят и воспитывают четвероногих напарников для несения службы.
Юлия Минич, корреспондент:
Они бдительные, верные, имеют исключительный ум, а еще обладают предельной работоспособностью.
Сначала собаку нужно научить слушаться: подходить по первому требованию, сидеть и идти рядом. Далее – спецкурс. Например, четвероногого питомца обучают поиску человека по запаху, следам. А еще сигнальному поведению в поисково-спасательных операциях.
Подробности смотрите в видеоматериале.