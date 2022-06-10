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«Самый идеальный вариант, когда кинолог с собакой всегда». Как воспитывают четвероногих напарников?

10 июня 2022 14:58
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Новости Беларуси. В Борисовском питомнике Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси воспитывают служебных собак, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четвероногих напарников готовят к поисково-спасательным операциям, рабочим сменам с милиционерами-кинологами. Собаки проходят дрессировку, а после сдают экзамен.  

Познакомилась с четвероногими стражами порядка Юлия Минич.  

«Самый идеальный вариант, когда кинолог с собакой всегда». Как воспитывают четвероногих напарников?-1

Не успела наша съемочная группа зайти на территорию, и уже слышен дружный лай – это четвероногие почувствовали чужих. В Борисове находится питомник служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси. Именно здесь, в самом сердце собаководства, растят и воспитывают четвероногих напарников для несения службы.  

«Самый идеальный вариант, когда кинолог с собакой всегда». Как воспитывают четвероногих напарников?-4

Юлия Минич, корреспондент:  
Они бдительные, верные, имеют исключительный ум, а еще обладают предельной работоспособностью.  

«Самый идеальный вариант, когда кинолог с собакой всегда». Как воспитывают четвероногих напарников?-7

Сначала собаку нужно научить слушаться: подходить по первому требованию, сидеть и идти рядом. Далее – спецкурс. Например, четвероногого питомца обучают поиску человека по запаху, следам. А еще сигнальному поведению в поисково-спасательных операциях.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Собаки # общество # Юлия Минич # Николай Церех # Сергей Марков # Сергей Коршунов # Фотофакт

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