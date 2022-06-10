«Самый идеальный вариант, когда кинолог с собакой всегда». Как воспитывают четвероногих напарников?

Новости Беларуси. В Борисовском питомнике Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси воспитывают служебных собак, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Четвероногих напарников готовят к поисково-спасательным операциям, рабочим сменам с милиционерами-кинологами. Собаки проходят дрессировку, а после сдают экзамен. Познакомилась с четвероногими стражами порядка Юлия Минич.

Не успела наша съемочная группа зайти на территорию, и уже слышен дружный лай – это четвероногие почувствовали чужих. В Борисове находится питомник служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси. Именно здесь, в самом сердце собаководства, растят и воспитывают четвероногих напарников для несения службы.

Юлия Минич, корреспондент:

Они бдительные, верные, имеют исключительный ум, а еще обладают предельной работоспособностью.