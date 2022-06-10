Главный трендовый головной убор лета – платок. Как лучше носить такой аксессуар?

Защита от ультрафиолетовых лучей летом нужна всему организму: коже, волосам, глазам. Кроме кремов и очков с фильтрами, есть другое решение, которое помогает препятствовать фотостарению. Стилисты рекомендуют использовать головные уборы. Какие в этом сезоне в тренде, как выбрать и с чем носить. И первое, на что стоит обратить внимание, – это платок.

Дарья Левкова, стилист-имиджмейкер:

Одними из главных трендовых головных уборов в этом сезоне будут платки. Их можно повязать на голову как бандану либо же завязать как косынку. Советую выбирать с интересным изображением или принтом, потому что это значительно разнообразит ваш образ. Также имейте в виду, что косынка должна подходить к вашему образу в целом. Если вдруг надоест надевать косынку на голову, можно повязать ее на плечи либо шею.

Кроме того, платки можно сочетать и со шляпами. Такой смелый образ точно будет выглядеть стильно и необычно. Стилист рекомендует обратить внимание на полотно крупного плетения. Особое внимание уделить полям. Средние, небольшие подойдут для городской среды, а на пляж в самый раз отправиться в изделии с широкими полями, они уберегут от ультрафиолета и плечи. Дарья Левкова:

Эстетика Дикого Запада активно появляется на подиумах. Шляпу, которая не держит форму, советую оставить на полках магазинов.

Что же касается трендов в цветовой гамме, то тут нет однозначного ответа. В моду вернулся стиль 2000-х, потому ярко-розовый, обилие страз и вырезов уже не безвкусица. Стоит ориентироваться на свой гардероб: головной убор должен подходить под максимальное количество образов. Для тех же, кто не готов подбирать шляпу под каждый выход из дома, есть универсальное решение.