Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать

Новости Беларуси. Сразу несколько мер, которые иллюстрируют важнейшие приоритеты государственной политики. Президент подписал указы по социальной защите работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы направлены на сохранение рабочих мест и заработных плат в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Бизнес, который простаивает или ушел на неполную занятость по объективным причинам (как, например, туристические фирмы, гостиницы или общепит), сможет рассчитывать на помощь в выплатах зарплат работникам. Таким нанимателям выделят субсидии для доплат сотрудникам до уровня минимальной заработной платы. Еще один указ – об оплате труда. Он поможет перераспределить средства для внебюджетников. Прежде всего культурных и спортивных объектов, которые сейчас испытывают сложности из-за отмены концертов или же временной невостребованности своих платных услуг.

Подробности у Яны Шипко. Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса? Уязвимее всего оказалась социальная инфраструктура, то есть спортивные и культурные объекты. Такие бюджетные организации привыкли рассчитывать на дополнительный доход от оказания платных услуг.

Но сейчас, когда их посещаемость упала, поддержать заработок сотрудников хотя бы на уровне минимальной зарплаты можно будет с помощью бюджета. Минфин рассказал, куда надо обращаться, чтобы предприятию получить поддержку в условиях коронавируса Рассчитывать на доплаты для своих работников смогут наниматели, чей бизнес простаивает в период с начала мая до конца июля. Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя Пока работники частных фирм могли себе позволить отгулять отпуск или уйти за свой счет, наниматели были, что называется «на паузе». Кто-то перешел на гибкие графики, кто-то на сокращенный рабочий день. Но 2-3 месяца спустя всем хочется конкретики.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Сейчас для нанимателя очень важны взаимоотношения с работниками. Первое – это оплата труда. Потому что, если предприятие не работает – условно гостиница, пункт общественного питания либо туристическая организация – для того, чтобы сохранить персонал, конечно, ему нужны ресурсы, чтобы выплатить заработную плату. И если такой указ будет подписан, то это будет положительный момент.