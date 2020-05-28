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Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать

28 мая 2020 17:44
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Новости Беларуси. Сразу несколько мер, которые иллюстрируют важнейшие приоритеты государственной политики. Президент подписал указы по социальной защите работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать-1

Документы направлены на сохранение рабочих мест и заработных плат в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

Бизнес, который простаивает или ушел на неполную занятость по объективным причинам (как, например, туристические фирмы, гостиницы или общепит), сможет рассчитывать на помощь в выплатах зарплат работникам. Таким нанимателям выделят субсидии для доплат сотрудникам до уровня минимальной заработной платы.  

Еще один указ – об оплате труда. Он поможет перераспределить средства для внебюджетников. Прежде всего культурных и спортивных объектов, которые сейчас испытывают сложности из-за отмены концертов или же временной невостребованности своих платных услуг.  

Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать-4

Подробности у Яны Шипко.

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Уязвимее всего оказалась социальная инфраструктура, то есть спортивные и культурные объекты. Такие бюджетные организации привыкли рассчитывать на дополнительный доход от оказания платных услуг.  

Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать-7

Но сейчас, когда их посещаемость упала, поддержать заработок сотрудников хотя бы на уровне минимальной зарплаты можно будет с помощью бюджета.  

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Рассчитывать на доплаты для своих работников смогут наниматели, чей бизнес простаивает в период с начала мая до конца июля.  

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Пока работники частных фирм могли себе позволить отгулять отпуск или уйти за свой счет, наниматели были, что называется «на паузе». Кто-то перешел на гибкие графики, кто-то на сокращенный рабочий день. Но 2-3 месяца спустя всем хочется конкретики.  

Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать-10

Жанна Тарасевич, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Сейчас для нанимателя очень важны взаимоотношения с работниками. Первое – это оплата труда. Потому что, если предприятие не работает – условно гостиница, пункт общественного питания либо туристическая организация – для того, чтобы сохранить персонал, конечно, ему нужны ресурсы, чтобы выплатить заработную плату. И если такой указ будет подписан, то это будет положительный момент.  

Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать-13

Приостанавливать согласно указу не будут и адресную социальную поддержку. Ежемесячные социальные пособия, даже если их срок действия истек в мае-июле, продолжат выплачивать до 31 августа.  

# Коронавирус # общество # Яна Шипко # Жанна Тарасевич # Фотофакт

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