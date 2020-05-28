Минфин рассказал, куда надо обращаться, чтобы предприятию получить поддержку в условиях коронавируса

Новости Беларуси. Президент подписал указы по социальной защите работников. Поддержка бюджетных организаций будет точечной – Минфин рассматривает указ как все-таки временную меру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать Мы узнали алгоритм действий по получению такой помощи.

Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Надо обращаться в свои министерства, исполкомы. Показать, по каким причинам доходы упали, почему эти люди не смогли быть заняты другой деятельностью.