Минфин рассказал, куда надо обращаться, чтобы предприятию получить поддержку в условиях коронавируса

Новости Беларуси. Президент подписал указы по социальной защите работников. Поддержка бюджетных организаций будет точечной – Минфин рассматривает указ как все-таки временную меру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать
Мы узнали алгоритм действий по получению такой помощи.
Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Надо обращаться в свои министерства, исполкомы. Показать, по каким причинам доходы упали, почему эти люди не смогли быть заняты другой деятельностью.
И соответствующий их распорядитель – то есть госорган – тогда примет решение о возможности направления части средств, которые предусмотрены (о дополнительных средствах речь не идет) на поддержку тех, кто получал зарплату, либо та организация, которая часть своих затрат, например, коммунальных, финансировала за счет доходов от платных услуг, за счет бюджетных средств, пока не восстановится поток платных услуг.