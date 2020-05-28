Прямой эфир

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи

28 мая 2020 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 28 мая глава государства подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи-1

На поощрение ребят, достигших наиболее выдающихся результатов в творчестве, направят более 60 тысяч рублей.

30 из них получат материальную помощь. Адресуют ее наиболее талантливым учащимся и студентам. Помощь в развитии уникальных способностей получат 100 молодых людей. Это победители международных и национальных конкурсов и фестивалей – музыканты и хореографы, а также представители циркового и киноискусства.

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи-4

Наград удостоят также пять творческих коллективов. Например, народный ансамбль танца «Белая Русь» – с молодежных Дельфийских игр этот коллектив привез серебро. Гранд-премии достанутся семи победителям крупных конкурсов.

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи-7

Екатерина Дулова, ректор Белгосакадемии музыки, председатель совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи:
Поддержаны ребята, которые одержали победы в республиканском художественном конкурсе. В конкурсе, например, хоровых дирижеров.

Это редкость коллективные конкурсы. Конкурс-фестиваль циркового искусства в Украине. Или тоже большая редкость международный конкурс, который состоялся в России и был посвящен телевизионным программам и фильмам, которые делает молодежь. И то, что у белорусов есть сегодня там награды, и прежде всего у студентов Белорусской государственной академии искусств, это очень важно.

Из спецфонда Президента направят около 60 тысяч рублей на поощрение талантливой молодёжи-10

С каждым годом спецфонд Президента поддерживает все больше молодых талантливых белорусов.

# Госнаграды # общество # Екатерина Дулова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посмотрите на эксперименты белорусских аграриев: арбуз начали высаживать в открытый грунт
28 мая 2020 16:40

Посмотрите на эксперименты белорусских аграриев: арбуз начали высаживать в открытый грунт

Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию
28 мая 2020 16:04

Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»
28 мая 2020 15:58

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»