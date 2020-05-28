Дворец Республики не будет проводить концерты до осени. Как площадка «выживает» во время коронакризиса?

Новости Беларуси. Попасть в зрительный зал Дворца Республики сейчас можно разве что виртуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из лучших концертных площадок Минска на паузе с марта, ближайшие афиши лишь на осень. Соответственно, доходов от продажи билетов нет. А это как раз то, что понимают под внебюджетной деятельностью. Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать В период коронакризиса во Дворце Республики она сократилась на 75 %. Из 400 человек коллектива 82 – внебюджетники.

Пока поддержать и удержать людей позволяла накопленная раньше «подушка безопасности». Сейчас придумали, как в летний сезон не просто ждать, а зарабатывать. Например, здесь вот-вот откроется автокинотеатр. Так что пока на помощь из бюджета рассчитывают в крайнем случае.