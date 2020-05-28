Посмотрите на эксперименты белорусских аграриев: арбуз начали высаживать в открытый грунт

Новости Беларуси. Арбузная рассада меняет парниковую прописку на полевую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевские аграрии эксперимент с этой полосатой тыквиной начали еще в конце апреля. Сегодня 70 тысяч растений высаживают уже в открытый грунт. Под южную бахчевую культуру в этом сезоне в сельхозпредприятии «Рассвет» Кировского района выделили 5 гектаров. Если эксперимент удастся – площади увеличат. Подробности у Ирины Недобоевой.

У каждой сельскохозяйственной культуры есть свои агротехнические сроки. На посадку арбузов в хозяйстве «Рассвет» Кировского района всего два дня. За это время полеводы должны высадить в открытый грунт 70 тысяч растений. Сроки поджимают, объемы немалые. А потому на подмогу пришли даже садоводы.

Оксана Желдак, садовод сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:

Настроены мы оптимистично. Поэтому я думаю, что в августе мы соберем хороший урожай.

Семена полосатой тыквины высадили в парниках еще в конце апреля. Прошло 30 суток. Дождались, пока почва прогреется выше 10 по Цельсию, и вот уже подращенные растения меняют прописку парниковую на полевую.

Ирина Недобоева, корреспондент:

То, что мы сейчас делаем, – это принципиально новое технологическое решение для посадки рассады. Машина сама делает лунку в земле. Затем туда заливается специальный биораствор, который способствует активации роста корней. Затем подается порционно вода. И финишным аккордом – сама рассада.

Сейчас арбузы уже не такая экзотика для белорусских огородников. Но вот в промышленных масштабах эту сладкую культуру в Могилевской области решились разводить впервые. Рассаду высаживают на 5 гектарах. И тут же бережно прикрывают пленкой.

Александр Жилинский, главный агроном сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского»:

Я работаю в сельском хозяйстве без малого 30 лет. Традиционные культуры мы, конечно, выращиваем. Но арбузы мы выращиваем первый год. Погодные условия должны сложиться так, что можем выращивать и арбузы.

Задает позитивный тон рассветовцам удачный опыт брестских аграриев. Западный регион в прошлые годы уже выращивал экспериментальные образцы этой бахчевой культуры в открытом грунте. В этом сезоне посевы там увеличили втрое. Высевают рассаду в специальных кассетах. Это удачная разработка Александра Аутко, которая успешно внедрена на всем постсоветском пространстве. Профессор Гродненского аграрного университета сегодня приехал делиться опытом в «Рассвет».

Александр Аутко, профессор гродненского Государственного аграрного университета:

8 лет назад ввозилось где-то 12 тысяч тонн, в позапрошлом году и прошлом уже ввезено в республику более 30 тысяч тонн. Настало время, чтобы эту культуру переводить на промышленную основу. Со всех позиций, это же 5 миллионов долларов уходит на закупку этой продукции. А качество мы получаем далеко не лучшее завезенной продукции, не всегда.