Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя
Новости Беларуси. Рассчитывать на доплаты для своих работников смогут наниматели, чей бизнес простаивает в период с начала мая до конца июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Решение о предоставлении субсидий будут принимать местные власти, а перечислением займется Фонд социальной защиты.
Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Пакет документов достаточно простой. Заявление, копия приказа об объявлении простоя либо режима неполного рабочего времени и перечень конкретных работников с указанием их данных и сумм расчета, конкретной суммы доплаты, которые переведены на такой режим работы.
Как видите, порядок достаточно простой, прозрачный и как раз таки направлен, в соответствии с требованием главы государства, на оказание именно адресной точечной поддержки тем организациям и работникам, которые в ней нуждаются.