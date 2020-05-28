Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя

Новости Беларуси. Рассчитывать на доплаты для своих работников смогут наниматели, чей бизнес простаивает в период с начала мая до конца июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указы по соцзащите работников в условиях сложной эпидситуации. Объясняем, как они будут работать

Решение о предоставлении субсидий будут принимать местные власти, а перечислением займется Фонд социальной защиты.