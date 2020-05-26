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Указом Президента Беларуси определены требования к регистрации и использованию иностранной безвозмездной помощи

26 мая 2020 06:37
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Новости Беларуси. Свести к минимуму бюрократические процедуры по регистрации иностранной безвозмездной помощи – такое требование содержит новый указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента Беларуси определены требования к регистрации и использованию иностранной безвозмездной помощи-1

Также в документе закреплены требования к налогообложению и использованию такой помощи.

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Максимально конкретно определены цели, на которые она может быть использована. Это оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием и другие социально значимые цели. Такая помощь будет освобождаться от налогообложения.

Указом Президента Беларуси определены требования к регистрации и использованию иностранной безвозмездной помощи-4

Декрет вступит в силу через три месяца.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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