Указом Президента Беларуси определены требования к регистрации и использованию иностранной безвозмездной помощи

Новости Беларуси. Свести к минимуму бюрократические процедуры по регистрации иностранной безвозмездной помощи – такое требование содержит новый указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Свести к минимуму бюрократические процедуры по регистрации иностранной безвозмездной помощи – такое требование содержит новый указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также в документе закреплены требования к налогообложению и использованию такой помощи.
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Максимально конкретно определены цели, на которые она может быть использована. Это оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием и другие социально значимые цели. Такая помощь будет освобождаться от налогообложения.
Декрет вступит в силу через три месяца.