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Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

17 апреля 2026 17:03
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Повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва. Александр Лукашенко подписал указ «О призыве офицеров запаса на военную службу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия, предусмотренные данным документом, проводятся на плановой основе. В нынешнем году предусматривается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве и не имеющих права на отсрочку от призыва.

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# Александр Лукашенко # Армия Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь

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