Повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва. Александр Лукашенко подписал указ «О призыве офицеров запаса на военную службу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия, предусмотренные данным документом, проводятся на плановой основе. В нынешнем году предусматривается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве и не имеющих права на отсрочку от призыва.