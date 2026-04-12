Десятки дронов и провокации в воздухе: белорусская система ПВО адаптируется к новым реалиям

12 апреля свой профессиональный праздник отмечают войска противовоздушной обороны. Единственные, которые находятся в постоянной боевой готовности, даже в мирное время, потому как любая война сегодня начинается с дронов и ракет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И для ПВО нет спокойных дней, как для других войск. Только за январь – февраль зафиксировано 70 нарушений госграницы. Наши соседи находятся в состоянии войны друг с другом, и пока идет вооруженный конфликт, сбитые с цели дроны и воздушные провокации стали частью и белорусской реальности.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» на боевом дежурстве. Мощная техника интегрирована в единую систему ПВО страны, тот самый надежный зонтик нашей безопасности. Работа не прекращается ни на минуту. Военнослужащие круглосуточно отслеживают, сопровождают и при необходимости уничтожают воздушные цели. В боевом расчете обязанности распределены четко. Александр Русинович – водитель-механик, ответственный за техническое состояние комплекса. На службе солдат-срочник уже 11 месяцев. Каждый день приносит новые вызовы.

Александр Русинович, механик-водитель 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка:

На сегодняшний день уже три раза была готовность № 1. Но это было в целях проверки службы войск. Проверяли работоспособность машин, как отследим и что будем делать при случае готовности.

Служба не из легких. Проблемы и угрозы буквально летят со всех сторон. Что ж, наша съемочная группа присоединяется к миссии безопасной страны. Заступаем на боевое дежурство.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Я занял рабочее место заместителя начальника боевого расчета. Моя задача – на мониторе визуально обнаружить воздушную цель и с помощью шарового регулятора привести курсор в точку ее нахождения.

Но служба оказалась неожиданно короткой – вторжение в наше воздушное пространство. Такого мы еще не видели. Прямо на наших глазах неопознанный летающий объект пересекает белорусскую границу. Действовать необходимо молниеносно, точно определить местоположение цели и начать ее сопровождение. И уже дальше принимается ключевое решение о принудительной посадке или даже уничтожении объекта-нарушителя. Но в нашем случае непрошеный гость задерживаться на чужой территории не стал. Всего пару минут в белорусском небе, и все это время на «мушке».

Евгений Борель, заместитель начальника расчета 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка:

Мы обнаружили воздушное судно, которое имело чужой ярлык. Данное воздушное судно является БПЛА, который залетел на границу Республики Беларусь. Данный объект мы взяли на автосопровождение. В последующем объект вылетел за границы Республики Беларусь и скрылся в неизвестном направлении.

Этот случай далеко не единственный. Военно-воздушные силы и войска ПВО нашей страны продолжают фиксировать нарушения государственной границы. Только по состоянию на середину марта их более 70. При этом Литва вновь заводит старую песню. На неделе появилась очередная порция угроз из Вильнюса о закрытии границ. Причина – набившие оскомину воздушные шары. Впрочем, ничего нового. Прежней остается и наша позиция – работать вместе, а не разыгрывать информационные бомбы. Но, как не раз говорил Президент, мы должны учитывать все сценарии. Лукашенко: Беларусь всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ. Подробности. На неделе удары условного противника отражали зенитчики воинской части под Островцом. Главная задача учений – подготовка военнослужащих, способных вести борьбу с беспилотниками при помощи стрелкового оружия и средств РЭП.

Николай Комченков, командир 146-го гвардейского зенитного ракетного полка:

Подготовка военнослужащих и в целом зенитно-ракетных расчетов к борьбе с беспилотной летательной авиацией – это приоритетное направление. И тому подтверждение войны, которые сейчас проходят в различных уголках земли. Это самая болезненная и актуальная тема для воинов-зенитчиков. Нашими расчетами отрабатываются всевозможные варианты борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

А еще оттачивали скорость и мобильность. Гвардейцам предстояло занимать огневые позиции, поражать контрольные цели, а после немедленно сменить местоположение. Такой оперативной маскировки требует цифровая эпоха.