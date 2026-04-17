Депутаты в первом чтении приняли законопроект о Совете министров

Требование Президента о существенном усиление роли заместителей премьер-министра и правительства в целом будет реализовано через изменения в законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты на очередном заседании третьей сессии Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект о Совете министров. Документ совершенствует управленческие механизмы в системе органов исполнительной власти. В первом чтении принят законопроект, который расширяет полномочия Комитета госконтроля. Например, он будет вправе приостанавливать работу объектов торговли и общественного питания за завышение цен. Также депутаты рассмотрели законопроект, регулирующий земельные отношения. Он уточняет алгоритм легализации самовольно занятых участков. Внесена и ясность в вопрос выделения неосвоенных земель: теперь их будут передавать нуждающимся вне очереди. Также закреплена важная социальная норма: семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, теперь имеют право на получение надела без очереди.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Также учли вопрос по регулированию земельного законодательства в плане амнистии до 1 января 2028 года. И многие земельные участки, которые сегодня были законсервированы, но местные исполнительные органы считают, что можно предоставлять их для реализации инвестпроектов без аукциона. Такое право будет дано. Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Все связанные с этим юридические процедуры станут максимально быстрыми и простыми. Одновременно усиливается защита работников: предусмотрены механизмы, гарантирующие выплату зарплаты до завершения ликвидации фирмы. Для кредиторов вводится прозрачный цифровой реестр требований. Все эти меры необходимы, чтобы упростить технические стадии жизни бизнеса, сохранив при этом жесткий контроль за соблюдением прав сотрудников и финансовых обязательств перед партнерами.