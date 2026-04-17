Первая встреча глав МИД СНГ в 2026-м: о чем договорились министры в Москве?
От вопросов международной политики до совместных усилий по сохранению исторической памяти. В Москве прошло первое в 2026 году заседание Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
В центре внимания – наиболее острые темы мировой повестки: ситуация в сфере безопасности, региональные конфликты, в том числе на Украине и Ближнем Востоке, а также координация внешнеполитических подходов.
Для СНГ этот год знаковый – Содружество было создано 35 лет назад. И несмотря на скепсис, который звучал в первые годы его существования, объединение не только сохранило свою актуальность, но и укрепило позиции. Как неоднократно подчеркивал Президент Беларуси, это востребованная площадка для выработки совместных решений и ответа на современные вызовы.
О ключевых итогах встречи глав внешнеполитических ведомств Содружества – в материале нашего собственного корреспондента в России Ольги Наумовой.
Ольга Наумова, корреспондент:
В историческом Доме приемов российского МИДа в Москве сегодня делегации дипломатов стран СНГ. В таком составе встретились на заседании Совета министров иностранных дел Содружества. В этом году объединению исполняется 35 лет – в этом историческом отрезке поступательное развитие контактов по разным сферам. Вот и сегодня руководители внешнеполитических ведомств обсудили ранее принятые решения, определили актуальные направления для работы в будущем.
Содружество Независимых Государств объединяет история общего подвига. В 2025 году страны были сосредоточены на мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Курс на сохранение правды о подвиге советских бойцов продолжают. На заседании Совета сегодня представлен новый большой документальный труд о вкладе советского народа в борьбу с фашизмом. В завершение встречи был подписан пакет совместных документов.
Приняты изменения в соглашение о возвращении несовершеннолетних в государства постоянного проживания. Отдельно согласовали программу для взаимодействия дипломатических ведомств. В сфере образования – соглашения об информационном обеспечении, а также просветительской деятельности.
Ольга Наумова, корреспондент:
Этот международный диалог направлен на создание достойных условий для людей во всех странах СНГ. Так сложилось исторически, и эту работу продолжают. Вот и сегодня было принято решение об объявлении 2028-го в Содружестве Годом социального развития и качества жизни. Ну а главные решения примут уже лидеры в октябре – в Туркменистане состоится саммит глав государств.
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