Первая встреча глав МИД СНГ в 2026-м: о чем договорились министры в Москве?

От вопросов международной политики до совместных усилий по сохранению исторической памяти. В Москве прошло первое в 2026 году заседание Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – наиболее острые темы мировой повестки: ситуация в сфере безопасности, региональные конфликты, в том числе на Украине и Ближнем Востоке, а также координация внешнеполитических подходов.

Для СНГ этот год знаковый – Содружество было создано 35 лет назад. И несмотря на скепсис, который звучал в первые годы его существования, объединение не только сохранило свою актуальность, но и укрепило позиции. Как неоднократно подчеркивал Президент Беларуси, это востребованная площадка для выработки совместных решений и ответа на современные вызовы.