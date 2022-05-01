«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают Праздник труда, который занял особое место в нашем календаре еще в СССР, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, тогда было даже два выходных. Но и традиций больше. 1 Мая проходила демонстрация со всеми характерными атрибутами. Долго это был День международной солидарности трудящихся всех стран с отсылками к борьбе за 8-часовую рабочую смену, демонстрациями с требованиями социальных гарантий. Так зарождался Первомай. Со временем он утратил политический характер, но любой труд в Беларуси уважают до сих пор. А працавітасць – наша настоящая национальная черта. Герои следующего материала это подтверждают. С трудовыми старожилами встретился Константин Герцев.

Восьмичасовой рабочий день – правило, в наши дни знакомое всем. Но в конце XIX века в далекой Австралии лозунг с тремя восьмерками «888» гремел на всех демонстрациях. В наших широтах требования об уважении прав пролетариата подхватят в начале XX века. После череды революций и прихода к власти Советов статус «трудящийся» закрепят официально, 1 мая станет Днем Интернационала, а с появлением голубых экранов кадры всесоюзных митингов труда станут крутить по центральному телевидению СССР.

Да здравствует 1 Мая, День международной солидарности трудящихся! Ура!

Константин Герцев, корреспондент:

Это история не про судьбоносные решения великих людей. Она про тех, кому этот праздник и посвящен, – трудящимся. «Как-то так выстояли». Зинаида Гомон работает швеей более 42 лет

Истории наших героев, как и их жизни, неотрывны от своих предприятий. Им они отдали все – в прямом и переносном. Зинаида Гомон с иглой и нитью 43-й год. В начале 1980-х рванула в Минск в поиске чего-то большего. Пришла швеей на столичную «Комсомолку», отшивавшую нижнее белье на весь Союз. Здесь встретила мужа, было два декретных отпуска. Но коллектив не бросила даже в лихие 1990-е, когда в молодой стране все трещало по швам.

Зинаида Гомон, швея:

Были сложные периоды, переключались даже, шили детское, белье для новорожденных. Как-то так выстояли же. И уходить как бы не хотелось никуда. Всегда переживала, шла на работу. Муж никогда мне не говорил уходить. Да и куда уходить? Что-то начинать новое уже не хотелось. Дети. Надо же было детей учить, поднимать.

Машина времени напомнила нам более пикантные моменты прошлого, хотя на этом предприятии вопрос скромности априори не стоит. В тысячном коллективе абсолютное большинство – девушки. Свадьбы гуляли ежемесячно, а еще незамужние работницы – звезды столичных танцплощадок.

Зинаида Гомон:

Тогда организовывались где-то в общежитиях вечера. В одном общежитии, в другом. Вот мы и ходили, узнавали, где и как. Потом же танцы были в парке Челюскинцев, открытые веранды. Тоже туда ходили, там знакомились. Все это было очень интересно. Это не сравнить даже, я бы сказала, с этой жизнью, молодежь скучная.

На вопрос о десятках лет у швейной машинки наша героиня вспомнит о преданности коллективу и предприятию, о ценностях в жизни и о том, что сегодня у молодежи такого нет. Настоящий батл поколений.

Зинаида Гомон:

Молодежь просто, может быть, не приучена так к труду. Она совсем другая теперь. Они все ищут, чтобы заработать побольше, а вкладываться они не хотят. Я лично так понимаю. Это, наверное, все выходит из семьи: как родители работали, старались, так будут и дети. «И тогда ты будешь нормальным человеком». Михаил Лапотентов уже 52 года на заводе холодильников

Михаил Лапотентов, для своих Давыдович, после срочной службы выбирал между портом литовской Клайпеды и Минским заводом холодильников. Здесь он с 1970 года. Начинал с обычного электрослесаря, но большую часть – 25 лет – проработал в цехе термообработки металлов. И вроде бы уже на пенсии, но все равно с родным коллективом.

Михаил Лапотентов, водитель погрузчика:

Если люди будут трудиться, все будут трудиться, то что-то будем иметь. Когда был развал страны, я работал на термообработке металла. Эта специальность хорошая, и можно было заработать и уходить, приглашали много. Но они все потом, как говорят, разваливались. Я бы остался с чем? Ни с чем. А так я на одном месте. Говорят, и камень на одном месте – что? – обрастает.

Здесь он встретил жену и отметил золотую свадьбу. Но на этом семейный подряд нашего героя не закончился: брат, две дочки и два зятя – все на заводе холодильников. Так еще и достижения личные подкрепляются спортивными. По этому вопросу он главный в районе. Лыжи, стрельба и плавание – его команда в топе.

Михаил Лапотентов:

Я горжусь тем, что я сейчас именно отрабатываю смену и иду на тренировки. Со мной идут ребята, которые хотят заниматься. У меня нет свободного времени с понедельника до субботы. Я в воскресенье только имею этот день, когда я ничем не занят.

Это тот случай, когда и полезно, и приятно. И труда в любом виде чураться не стоит, поэтому месседж поколения старшего младшему категоричен – работать!

Михаил Лапотентов:

Если ты пришел на работу, ты должен отдать то, что от тебя требуется, и тогда ты будешь нормальным человеком. «Это гордость». Почему Праздник труда – выходной?

На защите прав трудящихся уже более века стоят профсоюзы – самая массовая организация в Беларуси. Социальные гарантии, безопасность на рабочих местах, достойная оплата труда – все под прицелом народного контроля.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Для нас основные рычаги – это коллективный договор, та нормативная база, которая создана в Республике Беларусь, Трудовой кодекс. В настоящее время подавляющее большинство – это более 14,5 тысячи коллективных договоров – содержат нормы дополнительной адресной помощи. Зачастую для ветеранов очень важно, когда простое человеческое внимание оказывается.

Одна из задач профсоюзов – контролировать рабочее время, поэтому в праздник надо отдыхать. Для старшего поколения Первомай не только выходной, но и день массовых демонстраций, эмоции от которых до сих пор внутри каждого участника.

Зинаида Гомон:

Конечно, интересно, когда идешь в этой демонстрации, такая гордость за свою страну. Там же вливаешься во все эти колонны, проходишь. Это гордость.