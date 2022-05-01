Прямой эфир

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы

01 мая 2022 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают Праздник труда, который занял особое место в нашем календаре еще в СССР, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, тогда было даже два выходных. Но и традиций больше. 1 Мая проходила демонстрация со всеми характерными атрибутами. Долго это был День международной солидарности трудящихся всех стран с отсылками к борьбе за 8-часовую рабочую смену, демонстрациями с требованиями социальных гарантий. Так зарождался Первомай. Со временем он утратил политический характер, но любой труд в Беларуси уважают до сих пор. А працавітасць – наша настоящая национальная черта.

Герои следующего материала это подтверждают. С трудовыми старожилами встретился Константин Герцев.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-1

Восьмичасовой рабочий день – правило, в наши дни знакомое всем. Но в конце XIX века в далекой Австралии лозунг с тремя восьмерками «888» гремел на всех демонстрациях. В наших широтах требования об уважении прав пролетариата подхватят в начале XX века. После череды революций и прихода к власти Советов статус «трудящийся» закрепят официально, 1 мая станет Днем Интернационала, а с появлением голубых экранов кадры всесоюзных митингов труда станут крутить по центральному телевидению СССР.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-4

Да здравствует 1 Мая, День международной солидарности трудящихся! Ура!

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-7

Константин Герцев, корреспондент:
Это история не про судьбоносные решения великих людей. Она про тех, кому этот праздник и посвящен, – трудящимся.

«Как-то так выстояли». Зинаида Гомон работает швеей более 42 лет

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-10

Истории наших героев, как и их жизни, неотрывны от своих предприятий. Им они отдали все – в прямом и переносном. Зинаида Гомон с иглой и нитью 43-й год. В начале 1980-х рванула в Минск в поиске чего-то большего. Пришла швеей на столичную «Комсомолку», отшивавшую нижнее белье на весь Союз. Здесь встретила мужа, было два декретных отпуска. Но коллектив не бросила даже в лихие 1990-е, когда в молодой стране все трещало по швам.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-13

Зинаида Гомон, швея:
Были сложные периоды, переключались даже, шили детское, белье для новорожденных. Как-то так выстояли же. И уходить как бы не хотелось никуда. Всегда переживала, шла на работу. Муж никогда мне не говорил уходить. Да и куда уходить? Что-то начинать новое уже не хотелось. Дети. Надо же было детей учить, поднимать.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-16

Машина времени напомнила нам более пикантные моменты прошлого, хотя на этом предприятии вопрос скромности априори не стоит. В тысячном коллективе абсолютное большинство – девушки. Свадьбы гуляли ежемесячно, а еще незамужние работницы – звезды столичных танцплощадок.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-19

Зинаида Гомон:
Тогда организовывались где-то в общежитиях вечера. В одном общежитии, в другом. Вот мы и ходили, узнавали, где и как. Потом же танцы были в парке Челюскинцев, открытые веранды. Тоже туда ходили, там знакомились. Все это было очень интересно. Это не сравнить даже, я бы сказала, с этой жизнью, молодежь скучная.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-22

На вопрос о десятках лет у швейной машинки наша героиня вспомнит о преданности коллективу и предприятию, о ценностях в жизни и о том, что сегодня у молодежи такого нет. Настоящий батл поколений.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-25

Зинаида Гомон:
Молодежь просто, может быть, не приучена так к труду. Она совсем другая теперь. Они все ищут, чтобы заработать побольше, а вкладываться они не хотят. Я лично так понимаю. Это, наверное, все выходит из семьи: как родители работали, старались, так будут и дети.

«И тогда ты будешь нормальным человеком». Михаил Лапотентов уже 52 года на заводе холодильников

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-28

Михаил Лапотентов, для своих Давыдович, после срочной службы выбирал между портом литовской Клайпеды и Минским заводом холодильников. Здесь он с 1970 года. Начинал с обычного электрослесаря, но большую часть – 25 лет – проработал в цехе термообработки металлов. И вроде бы уже на пенсии, но все равно с родным коллективом.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-31

Михаил Лапотентов, водитель погрузчика:
Если люди будут трудиться, все будут трудиться, то что-то будем иметь. Когда был развал страны, я работал на термообработке металла. Эта специальность хорошая, и можно было заработать и уходить, приглашали много. Но они все потом, как говорят, разваливались. Я бы остался с чем? Ни с чем. А так я на одном месте. Говорят, и камень на одном месте  что? – обрастает.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-34

Здесь он встретил жену и отметил золотую свадьбу. Но на этом семейный подряд нашего героя не закончился: брат, две дочки и два зятя – все на заводе холодильников. Так еще и достижения личные подкрепляются спортивными. По этому вопросу он главный в районе. Лыжи, стрельба и плавание – его команда в топе.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-37

Михаил Лапотентов:
Я горжусь тем, что я сейчас именно отрабатываю смену и иду на тренировки. Со мной идут ребята, которые хотят заниматься. У меня нет свободного времени с понедельника до субботы. Я в воскресенье только имею этот день, когда я ничем не занят.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-40

Это тот случай, когда и полезно, и приятно. И труда в любом виде чураться не стоит, поэтому месседж поколения старшего младшему категоричен – работать!

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-43

Михаил Лапотентов:
Если ты пришел на работу, ты должен отдать то, что от тебя требуется, и тогда ты будешь нормальным человеком.

«Это гордость». Почему Праздник труда – выходной?

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-46

На защите прав трудящихся уже более века стоят профсоюзы – самая массовая организация в Беларуси. Социальные гарантии, безопасность на рабочих местах, достойная оплата труда – все под прицелом народного контроля.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-49

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Для нас основные рычаги – это коллективный договор, та нормативная база, которая создана в Республике Беларусь, Трудовой кодекс. В настоящее время подавляющее большинство – это более 14,5 тысячи коллективных договоров – содержат нормы дополнительной адресной помощи. Зачастую для ветеранов очень важно, когда простое человеческое внимание оказывается.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-52

Одна из задач профсоюзов – контролировать рабочее время, поэтому в праздник надо отдыхать. Для старшего поколения Первомай не только выходной, но и день массовых демонстраций, эмоции от которых до сих пор внутри каждого участника.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-55

Зинаида Гомон:
Конечно, интересно, когда идешь в этой демонстрации, такая гордость за свою страну. Там же вливаешься во все эти колонны, проходишь. Это гордость.

«Уходить как бы не хотелось никуда». Истории людей, которые больше 40 лет не меняли место работы-58

Советский размах уже не повторить, но идею сохранить сумели. Празднику труда быть. И дело не в демонстрациях и гуляньях, а в отношении. Ведь от каждого из нас зависит, что получится на выходе.

# Работа в Беларуси # общество # Ольга Коршун # Константин Герцев # Зинаида Гомон # Михаил Лапотентов # Владимир Поздняков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?
01 мая 2022 19:19

«Как заново родился». Какие процедуры предлагают в санатории «Ружанский» и почему его так ценят отдыхающие?

Стены по 2 метра и ров с водой вокруг. 180 лет назад построили Брестскую крепость
01 мая 2022 19:03

Стены по 2 метра и ров с водой вокруг. 180 лет назад построили Брестскую крепость

«Верните шубы или заплатите деньги». Председатель правления Белкоопсоюза про Агурбаш и страдания бизнесменов из Прибалтики
01 мая 2022 18:46

«Верните шубы или заплатите деньги». Председатель правления Белкоопсоюза про Агурбаш и страдания бизнесменов из Прибалтики