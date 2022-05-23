«Уходим от лишних затрат». Что делает крупнейший производитель куриного мяса в Гомельской области для импортозамещения?

Новости Беларуси. Крупнейший производитель куриного мяса в Гомельской области — хозяйство «Белоруснефть-Особино» – увеличивает объемы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого предприятие строит новые цеха и стремится к импортозамещению. Как организовать полный цикл производства на птицефабрике и заготовить достаточно корма – узнавала Анна Корольчук.

Александр Тищенко, механизатор хозяйства «Белоруснефть-Особино»:

Работать на предприятии очень хорошо, комфортно и престижно. Люди стараются приходить к нам и зарабатывать деньги. Мне нравится, я люблю землю, я с детства к земле приучен. Нравится работать на тракторе и комбайне. Для меня земля как второй дом.

Александр Тищенко работает в хозяйстве «Белоруснефть-Особино» с 2015-го. Каждый год в тысячниках. За прошлый сезон даже удалось побить личный рекорд и собрать 2 000 тонн урожая. К росту показателей идет и само сельхозпредприятие. За последние пару лет размер пашни увеличили в два раза. Сегодня аграрии возделывают около 20 тысяч гектаров. Полностью обеспечивают птицефабрику кормовыми злаками и стремятся полностью перейти на импортозамещение.

Дмитрий Волков, главный агроном хозяйства «Белоруснефть-Особино»:

С 2021 года ввели в структуру посевных площадей сою на площади 400 гектаров. Получили урожайность 16 центнеров. Небольшая, но тем не менее это нам выгодно, потому что соя содержит высокое количество белка, которое необходимо для производства комбикорма. В планах расширяться до 5 000.

Анна Корольчук, корреспондент:

Экспериментируют в хозяйстве не только с культурами, но и с агротехнологиями. Из-за изменений климата в 2021 году попробовали метод No-till. Посев производят без вспашки почвы, а после землю укрывают остатками растений для сохранения влаги. Во время уборочной сравнивают результат с полями, засеянными традиционным способом. В 2021 году по урожайности хозяйство было лидером в области. Комбикорм сельхозпредпритие производят по уникальной рецептуре. Организовали законченный цикл производства, который включает все процессы: от получения яиц и выращивания молодняка до фасовки готового продукта и его доставки.

Николай Долич, директор хозяйства «Белоруснефть-Особино»:

Желательно жить на всем своем, то есть объем производимого яйца на родительском стаде должен соответствовать тому количеству, которое нам необходимо. Соответственно, мы выращиваем достаточное количество птенцов и таким образом уходим от лишних затрат, которые требуют дополнительных финансовых средств для закупки яйца со стороны.