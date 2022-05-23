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«Практики очень много». Как проходят занятия у будущих вокалистов в областном колледже искусств

23 мая 2022 15:25
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Новости Беларуси. 15 июня в профессионально-технические колледжи центрального региона стартует приемная кампания. Общий набор составляет более 3 тысяч человек. Сейчас в учреждениях активно идет профориентационная работа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Практики очень много». Как проходят занятия у будущих вокалистов в областном колледже искусств-1

Театр начинается с вешалки, а концерт – с гримерки. Именно там обычные студенты превращаются в настоящих артистов: грим, костюмы и позитив. Сегодня в гостях у школьников Логойского района Минский государственный колледж искусств.

«Практики очень много». Как проходят занятия у будущих вокалистов в областном колледже искусств-4

Здесь ребят готовят по 13 специальностям. Каждая со своей изюминкой. Сегодня для школьников свое мастерство демонстрировали студенты из отделения народного творчества.

«Практики очень много». Как проходят занятия у будущих вокалистов в областном колледже искусств-7

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Формат концерта, наверное, самый необычный для профориентации. Зато самый наглядный. Ведь на примере 4 курса можно сразу увидеть, какого мастерства достигают артисты к окончанию колледжа.

«Практики очень много». Как проходят занятия у будущих вокалистов в областном колледже искусств-10

В программе и традиционные народные номера и песни, в которые добавили нотку современности. Такой вот музыкальный формат.

Подробности в видеоматериале

# Музыкальное искусство # общество # Анастасия Кончиц # Денис Лис # Елизавета Зезюлевич # Ксения Меняла # Светлана Лыщенко # Дмитрий Славута # Екатерина Казакова # Фотофакт

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