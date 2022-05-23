«Практики очень много». Как проходят занятия у будущих вокалистов в областном колледже искусств

Новости Беларуси. 15 июня в профессионально-технические колледжи центрального региона стартует приемная кампания. Общий набор составляет более 3 тысяч человек. Сейчас в учреждениях активно идет профориентационная работа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Театр начинается с вешалки, а концерт – с гримерки. Именно там обычные студенты превращаются в настоящих артистов: грим, костюмы и позитив. Сегодня в гостях у школьников Логойского района Минский государственный колледж искусств.

Здесь ребят готовят по 13 специальностям. Каждая со своей изюминкой. Сегодня для школьников свое мастерство демонстрировали студенты из отделения народного творчества.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Формат концерта, наверное, самый необычный для профориентации. Зато самый наглядный. Ведь на примере 4 курса можно сразу увидеть, какого мастерства достигают артисты к окончанию колледжа.