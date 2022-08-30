Учения сил территориальной обороны прошли в Минске

Новости Беларуси. Оперативно собрать личный состав и организовать охрану стратегически важных объектов – задача руководства территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оперативно собрать личный состав и организовать охрану стратегически важных объектов – задача руководства территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 300 военнообязанных, среди которых главы и руководители структурных подразделений администраций районов Минска, ознакомились с организацией призыва и быта военнослужащих, отработали взаимодействие штабов по выполнению оперативных задач.
Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Практика показала, что исполнительные органы власти, военные комиссариаты со своими задачами справились. Военнообязанные, призванные из Минска, показали стремление и желание освоить и восстановить навыки владения оружием и в ходе учения продемонстрировали свою готовность решать поставленные задачи.
После лекционных занятий по военным дисциплинам прошел розыгрыш практических действий сил территориальной обороны. По сценарию, во время несения службы стрелкового взвода на блокпост было совершено нападение диверсионно-разведывательной группы. Личный состав теробороны в тесном взаимодействии с подразделениями МЧС и ОМОН не только оказал сопротивление, но и обезвредил противника.