Прямой эфир

Учения сил территориальной обороны прошли в Минске

30 августа 2022 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оперативно собрать личный состав и организовать охрану стратегически важных объектов – задача руководства территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения сил территориальной обороны прошли в Минске-1

Более 300 военнообязанных, среди которых главы и руководители структурных подразделений администраций районов Минска, ознакомились с организацией призыва и быта военнослужащих, отработали взаимодействие штабов по выполнению оперативных задач.

Учения сил территориальной обороны прошли в Минске-4

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Практика показала, что исполнительные органы власти, военные комиссариаты со своими задачами справились. Военнообязанные, призванные из Минска, показали стремление и желание освоить и восстановить навыки владения оружием и в ходе учения продемонстрировали свою готовность решать поставленные задачи.

Учения сил территориальной обороны прошли в Минске-7

После лекционных занятий по военным дисциплинам прошел розыгрыш практических действий сил территориальной обороны. По сценарию, во время несения службы стрелкового взвода на блокпост было совершено нападение диверсионно-разведывательной группы. Личный состав теробороны в тесном взаимодействии с подразделениями МЧС и ОМОН не только оказал сопротивление, но и обезвредил противника.

# Военные учения # общество # Андрей Матиевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Такой литературы быть не должно». Есть ли цензура в белорусском книгоиздании? Мнение депутата
30 августа 2022 19:53

«Такой литературы быть не должно». Есть ли цензура в белорусском книгоиздании? Мнение депутата

Есть требования и правила внутреннего распорядка. Может ли студент лишиться места в общежитии?
30 августа 2022 19:46

Есть требования и правила внутреннего распорядка. Может ли студент лишиться места в общежитии?

«Нужна по-хорошему агрессивная политика». Какие идеи должна нести белорусская книга и не вытеснил ли её интернет?
30 августа 2022 19:44

«Нужна по-хорошему агрессивная политика». Какие идеи должна нести белорусская книга и не вытеснил ли её интернет?