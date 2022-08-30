Учения сил территориальной обороны прошли в Минске

Новости Беларуси. Оперативно собрать личный состав и организовать охрану стратегически важных объектов – задача руководства территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 военнообязанных, среди которых главы и руководители структурных подразделений администраций районов Минска, ознакомились с организацией призыва и быта военнослужащих, отработали взаимодействие штабов по выполнению оперативных задач.

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Практика показала, что исполнительные органы власти, военные комиссариаты со своими задачами справились. Военнообязанные, призванные из Минска, показали стремление и желание освоить и восстановить навыки владения оружием и в ходе учения продемонстрировали свою готовность решать поставленные задачи.