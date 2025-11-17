Эксклюзивный тур по цехам одного из стариннейших заводов провели для блогеров в Слуцке

Новые знакомства, уникальные знания и гигабайты контента – именно так прошел первый масштабный блогерский тур в рамках проекта «Центральный регион: новые горизонты», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стартовой площадкой стал Слуцкий район. Туда отправились 15 человек, чтобы своими глазами увидеть, как создаются продукты, известные по всей стране, и рассказать об этом тысячам своих подписчиков.