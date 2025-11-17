Эксклюзивный тур по цехам одного из стариннейших заводов провели для блогеров в Слуцке
Новые знакомства, уникальные знания и гигабайты контента – именно так прошел первый масштабный блогерский тур в рамках проекта «Центральный регион: новые горизонты», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Стартовой площадкой стал Слуцкий район. Туда отправились 15 человек, чтобы своими глазами увидеть, как создаются продукты, известные по всей стране, и рассказать об этом тысячам своих подписчиков.
Первой точкой насыщенной программы стало предприятие по производству уксуса, один из старинных заводов Слуцка. Для блогеров организовали эксклюзивный тур по цехам, где они увидели все тонкости процесса изготовления продукта.
Анастасия Жигальская, блогер:
Действительно раньше строили на века. Очень интересно рассказывал технолог, с любовью к своему делу. Уникальная возможность посетить предприятие, показать своей аудитории, что не доступно каждому человеку. Поэтому это очень ценно.
Процесс производства начинается с приготовления сырья: яблочного сусла или виноградного вина. Затем уксуснокислые бактерии начинают окислять спирт, постепенно превращая его в уксусную кислоту. Этот процесс может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, пока продукт не достигнет нужной консистенции.
Дарья Авсюк, корреспондент:
Здесь создают все: от будущей тары до готового продукта на полке. Ежемесячно предприятие выпускает порядка 300 тонн уксуса 17 видов.
Подробнее в видеоматериале.