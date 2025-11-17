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Какие объекты здравоохранения появились во Фрунзенском районе Минска – рассказал главврач 2-й центральной районной поликлиники

17 ноября 2025 15:39
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Работа по развитию системы здравоохранения Минска направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения. Оба критерия динамичны. Сфера подстраивается под запрос общества. Постоянно открываются новые медицинские центры, больницы и поликлиники. Оснащены современным оборудованием. Внедряются передовые медицинские технологии. Работники отрасли никогда не прекращают обучаться, повышать уровень знаний и навыков. О том, как развивается медицина в столице, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

В каких медицинских учреждениях Минска откроют диагностические центры – узнали у эксперта

Юлия Алексеюк, ведущая:
В Беларуси есть хорошая традиция: День Октябрьской революции всегда сопровождается атрибутами бессменными – это красные ленты на новых объектах инфраструктуры. Фрунзенский район столицы является самым большим. К 7 ноября были открыты важные объекты. Расскажите подробнее о них.

Какие объекты здравоохранения появились во Фрунзенском районе Минска – рассказал главврач 2-й центральной районной поликлиники-2

Николай Трубчик, главный врач 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района Минска:
Совсем недавно у нас на самом деле в районе открылось два таких знаковых объекта, точнее два подразделения в рамках учреждений. На базе 2-й центральной поликлиники начал работать кабинет МРТ. Конечно же, это вызвано временем. Медицина развивается, нужны новые технологии, поэтому данный кабинет будет работать не только на жителей, которые получают медицинскую помощь в нашем учреждении, но в целом для жителей всего нашего района и даже других районов города Минска. С 3 ноября 2025 года начало работу стоматологическое новое отделение на базе 40-й городской поликлиники для жителей этого района обслуживания. Район Каменной Горки был немножко обделен данным видом помощи. Точнее она оказывалась в других учреждениях, а сейчас это будет в своей территориальной поликлинике.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Николай Трубчик # Здравоохранение Беларуси

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