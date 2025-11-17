Какие объекты здравоохранения появились во Фрунзенском районе Минска – рассказал главврач 2-й центральной районной поликлиники

Работа по развитию системы здравоохранения Минска направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения. Оба критерия динамичны. Сфера подстраивается под запрос общества. Постоянно открываются новые медицинские центры, больницы и поликлиники. Оснащены современным оборудованием. Внедряются передовые медицинские технологии. Работники отрасли никогда не прекращают обучаться, повышать уровень знаний и навыков. О том, как развивается медицина в столице, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

В каких медицинских учреждениях Минска откроют диагностические центры – узнали у эксперта

Юлия Алексеюк, ведущая:

В Беларуси есть хорошая традиция: День Октябрьской революции всегда сопровождается атрибутами бессменными – это красные ленты на новых объектах инфраструктуры. Фрунзенский район столицы является самым большим. К 7 ноября были открыты важные объекты. Расскажите подробнее о них.