«Расширяем своё присутствие». МТЗ планирует поставить в Россию 16 тысяч тракторов

Новости Беларуси. Минский тракторный завод планирует поставить в Россию 16 тысяч тракторов в 2022 году. В центре внимания экспертно-медийного пресс-тура, который проходит в эти дни, сотрудничество в рамках Союзного государства в высокотехнологичных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 августа гости знакомятся с достижениями нашего машиностроения. Первая точка – Белорусский автомобильный завод. Это бренд, благодаря которому Синеокую знают во всем мире. В маршруте и флагман тракторостроения – МТЗ. Значительная часть их продукции отправляется в Россию. И каждый десятый трактор в мире сделан именно здесь. Журналисты, конечно, не упустили возможность напрямую задать интересующие вопросы руководству завода-гиганта. Ключевой акцент – импортозамещение в достаточно непростые времена. Обсудили и перспективы нашего совместного будущего.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

Нам хотелось бы иметь долю рынка порядка 70 %, сегодня мы имеем чуть больше 60. Мы хотим быть представлены не только в сельском хозяйстве, но и в коммунальной сфере, лесном хозяйстве. Сегодня мы все больше расширяем свое присутствие. Одно рабочее место на тракторном заводе – это примерно шесть рабочих мест на предприятиях Российской Федерации. Это очень хороший локомотив для развития наших трудовых и кооперационных связей.

31 августа журналисты, пишущие, снимающие, готовящие телесюжеты и радиопередачи на тему белорусско-российских отношений, посвятят день знакомству с разработками медиков. Особую заинтересованность представляют союзные научно-технические программы. В маршруте – РНПЦ травматологии и ортопедии, а также РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.