В каких медицинских учреждениях Минска откроют диагностические центры – узнали у эксперта

Работа по развитию системы здравоохранения Минска направлена на повышение качества и доступности медицинских услуг для населения. Оба критерия динамичны. Сфера подстраивается под запрос общества. Постоянно открываются новые медицинские центры, больницы и поликлиники. Оснащены современным оборудованием. Внедряются передовые медицинские технологии. Работники отрасли никогда не прекращают обучаться, повышать уровень знаний и навыков. О том, как развивается медицина в столице, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Наталья Дергач, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Минске утверждена в 2025 году концепция развития здравоохранения до 2030 года. В рамках этой концепции приняты решения открыть несколько районных диагностических центров. Во 2-й центральной поликлинике открыт центр. Следующий этап – это 34-я центральная поликлиника Советского района, которая вступает в капитальный ремонт в 2026 году. На базе поликлиники будет точно так же открыт диагностический центр. КТ-аппарат есть в поликлинике, будет оснащение МРТ-аппаратом. 38-я поликлиника и четвертый городской уровень – это на базе 2-й клинической больницы тоже городской диагностический центр. Естественно, все эти центры оснащаются самым современным диагностическим оборудованием.