«Перестаньте быть безвольными марионетками». Представители Белорусского союза офицеров обратились к противникам действующей власти

И вот лишь часть текста, обращенного к тем, кто пытается разжечь в нашей стране гражданскую войну.

Новости Беларуси. Представители Белорусского союза офицеров обратились с открытым письмом к противникам действующей власти. Ветераны Вооруженных Сил заверяют, что приложат максимум усилий, чтобы сохранить Беларусь сильным государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы – ветераны Вооруженных Сил – знаем, чем заканчиваются проводимые по единым лекалам цветные революции. Истинные цели ваших демаршей мы понимаем – вы, безусловно, хотите, чтобы наша прекрасная Беларусь повторила печальную участь таких стран, как Украина, Ливия, Ирак и многих других, в которых государственные перевороты были успешно реализованы. Вы толкаете нашу республику в пучину нескончаемой гражданской вражды. Сегодня вновь вы призываете выходить на улицу.

Поражает глубина вашего морального и духовного падения, ведь до какой степени надо не любить свой народ и свое Отечество, чтобы пытаться зародить ненависть друг к другу, устраивать беспорядки и диверсии, которые однозначно повлекут жертвы, посеют хаос и пламя гражданского противостояния. Перестаньте быть безвольными марионетками на коротком поводке у западных безнравственных политиканов, представляющих партию войны.