От вопросов ЖКХ до проблем с вывозом мусора. О чём спросили Александра Барсукова на личном приёме?

Живой диалог с общественностью идет с 9 часов и будет продолжаться до поздней ночи. На сегодня в списке обратившихся уже 30 человек. Записаться еще можно.

Актуальный вопрос – наведение порядка в рамках начавшегося месячника. Чтобы вынести правильное решение, нужно собрать все необходимые материалы и провести ряд экспертиз. Каждая проблема заслуживает внимания. И есть те, которые решатся уже в течение дня.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Вопросы наведения порядка придомовых территорий. Например, не убирают мусор возле дома. Где-то там поставили машину таким образом, что машина, которая убирает, не может подъехать. Это вопросы больше к Государственной автомобильной инспекции. Этот вопрос мы проговорили, и я думаю, что уже к 12 машины там не будет – она будет просто эвакуирована. Ну и уберут. Я это проконтролирую. После обеда этого мусора там уже не будет.