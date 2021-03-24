От вопросов ЖКХ до проблем с вывозом мусора. О чём спросили Александра Барсукова на личном приёме?
Новости Беларуси. Личный прием граждан 24 марта проводит инспектор по Минску Александр Барсуков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Живой диалог с общественностью идет с 9 часов и будет продолжаться до поздней ночи. На сегодня в списке обратившихся уже 30 человек. Записаться еще можно.
По словам помощника Президента, за первый час работы вопросов на десяток стало больше. В основном, обсуждаются темы жилищно-коммунального хозяйства, организации работы медучреждений в сложившейся эпидобстановке.
Актуальный вопрос – наведение порядка в рамках начавшегося месячника. Чтобы вынести правильное решение, нужно собрать все необходимые материалы и провести ряд экспертиз. Каждая проблема заслуживает внимания. И есть те, которые решатся уже в течение дня.
Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Вопросы наведения порядка придомовых территорий. Например, не убирают мусор возле дома. Где-то там поставили машину таким образом, что машина, которая убирает, не может подъехать. Это вопросы больше к Государственной автомобильной инспекции. Этот вопрос мы проговорили, и я думаю, что уже к 12 машины там не будет – она будет просто эвакуирована. Ну и уберут. Я это проконтролирую. После обеда этого мусора там уже не будет.
Напомним, на этой неделе Администрация Президента Беларуси также ведет работу с обращениями граждан. Выездные приемы и встречи с трудовыми коллективами пройдут в разных регионах страны.