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От вопросов ЖКХ до проблем с вывозом мусора. О чём спросили Александра Барсукова на личном приёме?

24 марта 2021 10:26
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Новости Беларуси. Личный прием граждан 24 марта проводит инспектор по Минску Александр Барсуков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Живой диалог с общественностью идет с 9 часов и будет продолжаться до поздней ночи. На сегодня в списке обратившихся уже 30 человек. Записаться еще можно.  

От вопросов ЖКХ до проблем с вывозом мусора. О чём спросили Александра Барсукова на личном приёме?-1

По словам помощника Президента, за первый час работы вопросов на десяток стало больше. В основном, обсуждаются темы жилищно-коммунального хозяйства, организации работы медучреждений в сложившейся эпидобстановке.  

От вопросов ЖКХ до проблем с вывозом мусора. О чём спросили Александра Барсукова на личном приёме?-4

Актуальный вопрос – наведение порядка в рамках начавшегося месячника. Чтобы вынести правильное решение, нужно собрать все необходимые материалы и провести ряд экспертиз. Каждая проблема заслуживает внимания. И есть те, которые решатся уже в течение дня.  

От вопросов ЖКХ до проблем с вывозом мусора. О чём спросили Александра Барсукова на личном приёме?-7

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:  
Вопросы наведения порядка придомовых территорий. Например, не убирают мусор возле дома. Где-то там поставили машину таким образом, что машина, которая убирает, не может подъехать. Это вопросы больше к Государственной автомобильной инспекции. Этот вопрос мы проговорили, и я думаю, что уже к 12 машины там не будет – она будет просто эвакуирована. Ну и уберут. Я это проконтролирую. После обеда этого мусора там уже не будет.  

От вопросов ЖКХ до проблем с вывозом мусора. О чём спросили Александра Барсукова на личном приёме?-10

Напомним, на этой неделе Администрация Президента Беларуси также ведет работу с обращениями граждан. Выездные приемы и встречи с трудовыми коллективами пройдут в разных регионах страны.  

# Прием граждан # общество # Александр Барсуков # Фотофакт

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