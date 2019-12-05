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Джип «Патриот» в награду. Как работает девушка-участковый, признанная лучшим сотрудником милиции

05 декабря 2019 08:34
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В Беларуси совсем недавно наградили лучших участковых инспекторов милиции. Ежегодный смотр-конкурс собрал команды из всех регионов страны. В индивидуальном зачете первое место взяла представительница столицы.

Джип «Патриот» в награду. Как работает девушка-участковый, признанная лучшим сотрудником милиции-1

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победительница республиканского смотра-конкурса «Лучший участковый инспектор милиции», участковый инспектор милиции Ленинского РУВД Минска – Анастасия Чуприс.

Джип «Патриот» в награду. Как работает девушка-участковый, признанная лучшим сотрудником милиции-4

В чем суть конкурса «Лучший участковый инспектор милиции» и что нужно было сделать, чтобы победить? Какое задание было самым сложным для девушки? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Милиция Беларуси # общество # Анастасия Чуприс # Фотофакт

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