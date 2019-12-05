Джип «Патриот» в награду. Как работает девушка-участковый, признанная лучшим сотрудником милиции

В Беларуси совсем недавно наградили лучших участковых инспекторов милиции. Ежегодный смотр-конкурс собрал команды из всех регионов страны. В индивидуальном зачете первое место взяла представительница столицы.

В чем суть конкурса «Лучший участковый инспектор милиции» и что нужно было сделать, чтобы победить? Какое задание было самым сложным для девушки? Узнаете, посмотрев видеоматериал.