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Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика

05 декабря 2019 08:17
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Вместо одноразовых стаканчиков – многоразовые бутылки, вместо полиэтиленовых пакетов – тканевые. И это только часть экологического пути гимназии №19. Именно здесь зародился проект «Школа без пластика».

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -1

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -3

Лариса Пескова, учитель английского языка ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:
Еще в прошлом году наши учащиеся завели инициативу, которую мы успешно реализуем в течение этого учебного года. Цель нашей инициативы – прежде всего, привлечь внимание общественности к проблеме одноразового пластика.

Юлия Самусенко, корреспондент:
Вместо полиэтиленых обложек ученики стали использовать льняные, причем изготовленные своими руками на серии мастер-классов.

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -6

Уже с первого класса гимназистов посвящают в проблемы окружающей среды. В тонкостях природы ребята разбираются на занятиях в клубе экологического мониторинга. Играют в познавательные игры и проводят эксперименты.

Алексей Редько, руководитель клуба экологического мониторинга ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:
В этом году мы подтвердили свой статус «зеленых» школ и получили диплом третьей степени. На базе гимназии был сформирован клуб экологического мониторинга.

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -9

Анатолий Муравьев, директор ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:
Когда мы понимаем и дети понимают, что есть проблема отходов, которые наносят сильный вред окружающей среде, что может сделать ребенок в учреждении? Попытаться сделать то место, в котором он живет, максимально освободить его от этого пластика.

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -12

Вторсырье – на вес золота. В школьном театре каждая ненужная мелочь с подачи преподавателя и учеников превращается в настоящий шедевр. В этой творческой обители у ребят открываются новые возможности: кто-то становится режиссером, актером, декоратором, а кто-то мастером по изготовлению кукол.

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -15

Наталья Якимович, учитель изобразительного искусства ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:
Наш театр существует третий год. Есть две готовые постановки, три спектакля находятся в стадии разработки. Дети попадают сюда, увлекаются и не жалеют ни сил, ни времени, а мы их всячески поддерживаем.

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -18

Тема экодружественности красной нитью проходит через все уроки в этой гимназии. Более того, каждый класс отвечает за свое эконаправление.

Дарья Кевра, учащаяся 10 «Б» класса ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:
Мы регулярно проводим опросы в этом районе об осведомленности людей об этой проблеме и делаем выводы, чтобы сократить употребление одноразового пластика.

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -21

Дарья Михневич, учащаяся 10 «Б» класса ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:
Со своей инициативой мы участвуем во многих выставках, также проводим агитационную работу среди населения и мы своим родителям прививаем те же тенденции современной экологии.

К экоинициативе уже присоединились 15 школ Беларуси. Сделать свой маленький вклад в будущее без пластика может каждый.

Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика -24

# Образование в Беларуси # общество # Лариса Пескова # Алексей Редько # Анатолий Муравьев # Наталья Якимович # Дарья Кевра # Дарья Михневич # Фотофакт # Экология

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