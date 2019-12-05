Обложки для учебников – льняные, а пакеты – тканевые. Как одна минская гимназия отказалась от пластика

Вместо одноразовых стаканчиков – многоразовые бутылки, вместо полиэтиленовых пакетов – тканевые. И это только часть экологического пути гимназии №19. Именно здесь зародился проект «Школа без пластика».

Лариса Пескова, учитель английского языка ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

Еще в прошлом году наши учащиеся завели инициативу, которую мы успешно реализуем в течение этого учебного года. Цель нашей инициативы – прежде всего, привлечь внимание общественности к проблеме одноразового пластика. Юлия Самусенко, корреспондент:

Вместо полиэтиленых обложек ученики стали использовать льняные, причем изготовленные своими руками на серии мастер-классов.

Уже с первого класса гимназистов посвящают в проблемы окружающей среды. В тонкостях природы ребята разбираются на занятиях в клубе экологического мониторинга. Играют в познавательные игры и проводят эксперименты. Алексей Редько, руководитель клуба экологического мониторинга ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

В этом году мы подтвердили свой статус «зеленых» школ и получили диплом третьей степени. На базе гимназии был сформирован клуб экологического мониторинга.

Анатолий Муравьев, директор ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

Когда мы понимаем и дети понимают, что есть проблема отходов, которые наносят сильный вред окружающей среде, что может сделать ребенок в учреждении? Попытаться сделать то место, в котором он живет, максимально освободить его от этого пластика.

Вторсырье – на вес золота. В школьном театре каждая ненужная мелочь с подачи преподавателя и учеников превращается в настоящий шедевр. В этой творческой обители у ребят открываются новые возможности: кто-то становится режиссером, актером, декоратором, а кто-то мастером по изготовлению кукол.

Наталья Якимович, учитель изобразительного искусства ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

Наш театр существует третий год. Есть две готовые постановки, три спектакля находятся в стадии разработки. Дети попадают сюда, увлекаются и не жалеют ни сил, ни времени, а мы их всячески поддерживаем.

Тема экодружественности красной нитью проходит через все уроки в этой гимназии. Более того, каждый класс отвечает за свое эконаправление. Дарья Кевра, учащаяся 10 «Б» класса ГУО «Гимназия №19 г. Минска»:

Мы регулярно проводим опросы в этом районе об осведомленности людей об этой проблеме и делаем выводы, чтобы сократить употребление одноразового пластика.