Пустовой о Лукашенко: «Где ещё какой президент ест с комбайнерами, механизаторами за одним столом?»

Григорий Азаренок, СТВ:

Что ты думаешь, когда смотришь на это видео?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Супа захотелось мне, бацькавага супа. Есть Бацькава булка, в Свислочи, по-моему, делают. Может быть и бацькаў суп. И я думаю, будет разлетаться как горячие пирожки. Наш «Белкоопсоюз» пусть шевелится. Сейчас там новое руководство должно быть, пусть шевелятся, создают в столовой бацькаў суп. Что я могу думать? Где еще какой президент ест с комбайнерами, механизаторами за одним столом? Вот когда бы остальные чиновники присоединились, все смотрели, я наблюдал, на реакцию смотрел, вот тогда бы был коллективный Лукашенко создан. Пока все чиновники не присоединились. Вот пока с народом не начнут кушать суп из таких же тарелок, нет коллективного. Это просто сотрясание воздуха и такой политологический термин – коллективный Лукашенко. Чтобы быть таким, как Лукашенко, нужно есть так, как Лукашенко! И я знаю, что глава государства заморскими деликатесами не увлекается, он любит простую народную домашнюю пищу.

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