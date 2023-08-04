«Уже шестой раз тысячник». Комбайнеры-рекордсмены появились в Буда-Кошелевском районе

Новости Беларуси. В каждом уголке есть свои герои. Первых комбайнеров-тысячников чествовали в Буда-Кошелевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой вклад в общий каравай страны вносят и семейные экипажи. Супруги Астаповичи идут к своему первому значимому рубежу и вместе радуются за коллег, которые уже преодолели заветную отметку. Анна Корольчук продолжит.

Супруги Астапович вместе уже почти 10 лет. В 2023 году Наталья решила поддержать мужа и на работе. Хоть помощник комбайнера – не совсем женская работа, но в кабине машины все как в жизни – вместе и легче, и веселее.

Наталья Астапович, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:

Первое время было тяжеловато и морально, и физически. Сейчас я привыкла – нормально. Младшая еще, ей два годика, поэтому постольку-поскольку. Но младший у нас очень фанатеет по технике, поэтому, имея возможность, сбрасываем ему какое-то видео. Чтобы освоиться в новом амплуа Наталье понадобилась всего неделя. Теперь она не хуже мужчин управляется с инструментом.

Петр Астапович, старший комбайнер сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:

Смажь подшипники на измельчителе, которые надо. Ты знаешь. Петр уверен, жена – надежная напарница не только дома, но и на работе. Возможно, и в следующем сезоне они будут не только супругами, но и семейным экипажем. Наталья Астапович:

На каждый ключ свой какой-то термин есть. «Подай мне то». «Что?» А сейчас уже втянулась, уже понимаю, кого как зовут.

Сейчас супруги Астаповичи идут к своему первому значимому рубежу и вместе радуются за коллег. На жатве конкурентов нет. Все понимают: важен вклад каждого. Сегодня в хозяйстве чествуют сразу два экипажа комбайнеров.

Александр Глушаченко, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:

Любим землю, убирать хлеб, уже шестой раз тысячник. Погода дает, комбайн не подводит. Молотим мы хорошо, встаем рано, ложимся поздно. Обслуживаем мы его на ходу почти практически. Даже во время торжества хлеборобы оглядываются на зерновой клин. Пока на небе ни облачка, а колос налит, комбайн не должен стоять без дела.

Анна Корольчук, корреспондент:

После продолжительных дождей в регионе наконец-то установилась жаркая и сухая погода. В хозяйствах используют эту возможность, ведь урожай ждать не будет. Каждый день в разных районах области сообщают: сегодня мы чествуем тысячников! Причем большинство экипажей идут один за другим, плечом к плечу, достигая заветной отметки с разницей буквально в час. В «Белоруснефть-Особино» в день прибавляют по 5-7 % к выполнению плана по уборке. Хозяйство растет и расширяется, в этом сезоне засеяли на 1 500 тысяч гектаров больше зерновых и на 500 гектаров – сои.