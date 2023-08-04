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Какие города Беларуси примут соревнования II Игр стран СНГ? Собрали все данные в инфографике

04 августа 2023 20:00
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II Игры стран СНГ запомнятся не только спортивными баталиями, победами и триумфами. Состязания стартуют в десяти городах нашей страны, а это значит, что Беларусь – страна и спортивная, и гостеприимная, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Какие города Беларуси примут соревнования II Игр стран СНГ? Собрали все данные в инфографике-1

Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Солигорск, Орша, Молодечно и Жлобин. На белорусском мультифоруме будет разыграно более 1 600 медалей в 20 видах спорта, как олимпийских, так и не олимпийских.

Какие города Беларуси примут соревнования II Игр стран СНГ? Собрали все данные в инфографике-4

Минск примет легкую атлетику, волейбол, художественную гимнастику, стрельбу пулевую, пляжный футбол, баскетбол 3 на 3, современное пятиборье и мини-футбол.

Закулисье подготовки открытия II Игр стран СНГ. Узнали о сюрпризах на церемонии – подробности.

Какие города Беларуси примут соревнования II Игр стран СНГ? Собрали все данные в инфографике-7

Солигорск – борьба вольная, борьба женская, греко-римская.

Какие города Беларуси примут соревнования II Игр стран СНГ? Собрали все данные в инфографике-10

Молодечно – пляжный волейбол. Брест – гандбол и плавание.

Какие города Беларуси примут соревнования II Игр стран СНГ? Собрали все данные в инфографике-13

Витебск – таиландский бокс. Орша – бокс. Гомель – дзюдо. Гродно – хоккей на траве и тяжелая атлетика. Жлобин – самбо, Могилев – стрельба из лука и каратэ.

Какие города Беларуси примут соревнования II Игр стран СНГ? Собрали все данные в инфографике-16

Ожидается, что на II Игры стран СНГ в Беларусь прибудут 6 тысяч участников: тренеры, судьи, медперсонал, спортивные журналисты и зарубежные болельщики.

Ректор БГУФК: 38 спортивных объектов подготовлено ко II Играм стран СНГ (читайте далее).

# Игры стран СНГ # общество # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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