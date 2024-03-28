Удивительный пример дружбы. В центре экотуризма «Станьково» медведь и собачка живут в одном вольере
40 минут от столицы, и вы счастливчик. Центр экологического туризма «Станьково» в Дзержинском районе сделает ваш выходной, рассказали в программе «Путевка BY». Отправляемся на экзотическую фазенду. В местном зоосаде прописалось более 40 видов животных и птиц с разных континентов. Просторные вольеры растянулись на 150 гектаров.
Познавательные таблички рассекретят мир фауны. Так, африканские страусы развивают скорость более 70 километров в час и могут дожить до 90 лет. В семье может быть несколько спутниц, но «дама сердца» всегда одна. И не верьте мифам. В случае опасности эти птички не прячут голову в песок. Убегают и отбиваются мускулистыми ногами. Мощный удар сражает врага наповал. Птичий двор богат на редкие виды и забавные концерты.
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Это, конечно, удивительный пример такой дружбы. Огромный медведь и такая маленькая собачка. Как так случилось?
Михаил Турыгин, заведующий зоосадом:
В 2013 году, когда медвежонок у нас появился, он был застенчивый, всех боялся. На контакт не выходил, решили мы поселить его с собачкой. Две подружки, они в одной будочке. Они и спали, и ели из миски. Здесь все было в движении, тут такие игры были. Эта девчонка, хотя и маленькая, но себя в обиду не дает. Еще дружба у пернатых. Осталась самка утки-огаря одна, погиб самец, сейчас она подружилась с самцом египетского гуся. Отгоняет посторонних.
Подробности в видео.