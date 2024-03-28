Удивительный пример дружбы. В центре экотуризма «Станьково» медведь и собачка живут в одном вольере

40 минут от столицы, и вы счастливчик. Центр экологического туризма «Станьково» в Дзержинском районе сделает ваш выходной, рассказали в программе «Путевка BY». Отправляемся на экзотическую фазенду. В местном зоосаде прописалось более 40 видов животных и птиц с разных континентов. Просторные вольеры растянулись на 150 гектаров.

Познавательные таблички рассекретят мир фауны. Так, африканские страусы развивают скорость более 70 километров в час и могут дожить до 90 лет. В семье может быть несколько спутниц, но «дама сердца» всегда одна. И не верьте мифам. В случае опасности эти птички не прячут голову в песок. Убегают и отбиваются мускулистыми ногами. Мощный удар сражает врага наповал. Птичий двор богат на редкие виды и забавные концерты.

«Всадники показывают неплохие результаты». Где можно научиться верховой езде – подробности здесь.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Это, конечно, удивительный пример такой дружбы. Огромный медведь и такая маленькая собачка. Как так случилось?