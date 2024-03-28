Как мы используем потенциал мозга и можно ли овладеть сверхспособностями? Смотрите «В поисках истины»

Правда ли, что мы не используем свой потенциал на полную?
Правда ли, что мы не используем свой потенциал на полную?
Мозг человека – это суперкомпьютер, конгломерат большого количества нервных клеток.
Как открыть в себе сверхспособности?
Мы можем перепрошить свой мозг через практику медитации.
И можно ли исцелить тело силой мысли?
Тета-волны являются самыми исцеляющими для человека.
Тайны мозга проще, чем кажутся.
То, что люди говорят: «Скрытый потенциал, сверхспособности»». На самом деле, это когнитивные способности нашего мозга.
Не пропустите! «В поисках истины» на СТВ 29 марта в 18:45.