Как мы используем потенциал мозга и можно ли овладеть сверхспособностями? Смотрите «В поисках истины»

Правда ли, что мы не используем свой потенциал на полную?

Мозг человека – это суперкомпьютер, конгломерат большого количества нервных клеток. Как открыть в себе сверхспособности?

Мы можем перепрошить свой мозг через практику медитации. И можно ли исцелить тело силой мысли?

Тета-волны являются самыми исцеляющими для человека. Тайны мозга проще, чем кажутся.