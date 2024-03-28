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Как мы используем потенциал мозга и можно ли овладеть сверхспособностями? Смотрите «В поисках истины»

28 марта 2024 11:50
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Правда ли, что мы не используем свой потенциал на полную?

Как мы используем потенциал мозга и можно ли овладеть сверхспособностями? Смотрите «В поисках истины»-1

Мозг человека – это суперкомпьютер, конгломерат большого количества нервных клеток.

Как открыть в себе сверхспособности?

Как мы используем потенциал мозга и можно ли овладеть сверхспособностями? Смотрите «В поисках истины»-4

Мы можем перепрошить свой мозг через практику медитации.

И можно ли исцелить тело силой мысли?

Как мы используем потенциал мозга и можно ли овладеть сверхспособностями? Смотрите «В поисках истины»-7

Тета-волны являются самыми исцеляющими для человека.

Тайны мозга проще, чем кажутся.

Как мы используем потенциал мозга и можно ли овладеть сверхспособностями? Смотрите «В поисках истины»-10

То, что люди говорят: «Скрытый потенциал, сверхспособности»». На самом деле, это когнитивные способности нашего мозга.

Не пропустите! «В поисках истины» на СТВ 29 марта в 18:45.

# Необычное # общество

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