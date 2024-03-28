Искренние эмоции и самые яркие впечатления. В Минске проводили на Родину детей из Херсонской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Искренние эмоции и самые яркие впечатления. В Минске проводили на Родину детей из Херсонской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята разных возрастов были у нас на лечении и оздоровлении. Две недели они провели в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная поляна». Организатором поездки стал благотворительный фонд Алексея Талая, который уже несколько лет помогает населению Донбасса: доставляет им гуманитарную помощь, а также организует поездки детей в Беларусь на отдых и восстановление.
Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда:
Этот проект продолжается уже несколько лет. Мы будем делать все возможное, чтобы и дальше эта поддержка оказывалась. Чтобы детки, приехав сюда, могли получить очень хорошую квалифицированную помощь и поддержку. Дети действительно очень счастливы, у них была насыщенная программа. Я не знаю, как они все это выдержали, справились со всем этим потоком.
Дети не только отдыхали в «Лесной поляне», они много путешествовали по Беларуси. Побывали в усадьбе Огинского и на БелАЭС. Самые яркие эмоции, искренняя благодарность и надежда приехать снова – об этом говорили ребята перед дорогой домой.
Лада Нестерова:
Мне очень понравилось, что в Беларуси все такие гостеприимные, добрые. Нас очень тепло приняли. Очень много подарков мы получили от разных организаций.
Захар Мельников:
Много познавательных вещей узнали, выступлений много посмотрели. Еще бы хотел сюда вернуться.
Милана Абдуллаева:
Очень много деревьев, природа чистая, звезды есть. Мы вчера с девочками плакали, потому что не хотели уезжать.
Приезд этой группы детей Донбасса стал возможен с помощью целого ряда благотворительных организаций. В дорогу от них – подарки и нужные вещи. Сейчас юных путешественников ждет долгая дорога домой, но они точно знают, что в Беларуси их всегда готовы тепло встретить и помочь.