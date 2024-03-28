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«Всадники показывают неплохие результаты». Где можно научиться верховой езде?

28 марта 2024 13:26
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За жгучими эмоциями отправляйтесь на конеферму. Верховая езда круче тренажерки. Свежий воздух, благородная компания, спорт и релакс – идеально. Для новичков и опытных жокеев есть разные варианты, рассказали в программе «Путевка BY».

Удивительный пример дружбы. В центре экотуризма «Станьково» медведь и собачка живут в одном вольере – подробности здесь.

А катание на санях и бричке порадует детей. Фотосессия с пегасами также пользуются спросом. Лошадки контактные.

«Всадники показывают неплохие результаты». Где можно научиться верховой езде?-1

Ирина Позняк, тренер-преподаватель по конному спорту:
Имеются спортивные лошади порода тракененская, ганноверская, буденовская. Также у нас есть белорусская упряжная и советский тяжеловоз. У нас имеется просто по кружочкам езда на лошади, на ослике, на пони. Также имеются индивидуальные занятия, но на них нужно записываться заранее. Одна лошадь – один всадник. Если человек не умеет ездить, мы производим полностью обучение. Всадники уходят даже в соревнования и спорт. Достаточно неплохие результаты показывают. Люди восторгаются.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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