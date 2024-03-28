«Всадники показывают неплохие результаты». Где можно научиться верховой езде?

За жгучими эмоциями отправляйтесь на конеферму. Верховая езда круче тренажерки. Свежий воздух, благородная компания, спорт и релакс – идеально. Для новичков и опытных жокеев есть разные варианты, рассказали в программе «Путевка BY».

Удивительный пример дружбы. В центре экотуризма «Станьково» медведь и собачка живут в одном вольере – подробности здесь.

А катание на санях и бричке порадует детей. Фотосессия с пегасами также пользуются спросом. Лошадки контактные.