«Лестница духовного восхождения человека». Иеромонах объяснил, зачем соблюдать пост

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви: Пост сравнивают с лестницей духовного восхождения человека. Каждая его неделя – своего рода ступень. На какой из них мы сейчас находимся?

Иеромонах Евстафий (Халиманков), насельник Свято-Успенского Жировичского монастыря:

Мы находимся в самом начале. Мы вспоминали недавно Адамово изгнание, эта трагедия, которая случилась с Адамом, перевернула все бытие. С тех пор в центре бытия грешника его эго.

Олег Лепешенков:

Как бороться со своим эгоизмом?

Иеромонах Евстафий (Халиманков):

Чтобы бороться своим эгоизмом, необходимо сначала увидеть его. Вот почему святые отцы говорят, что для начала духовной жизни важно увидеть свой грех. Задача всех христиан определить, что во мне является самой сильной страстью. И лечить именно эту страсть. Как раз пост в этом большой помощник.