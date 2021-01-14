Прямой эфир

Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом

14 января 2021 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Духовом кафедральном соборе всю ночь шли заупокойные службы. Двери храма будут открыты для всех желающих 14 января до 18:00. 

Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом-1

Отдать дань уважения почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси приехал и Президент. Александр Лукашенко с самого утра посетил Свято-Духов кафедральный собор. Вместе с главой государства – митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом-4

Печальное известие о смерти митрополита Филарета пришло 12 января. Он скончался на 86-м году жизни. Владыка Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет. При нем в нашей стране были возрождены православные епархии, отстроены сотни храмов. Владыка удостоен звания Герой Беларуси. Но в первую очередь он запомнится нам, белорусам, своей светлой и чистой душой. Похоронят почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси 15 января за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.

Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком

Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом-7

Прямую трансляцию прощания с почетным Патриаршим Экзархом Беларуси митрополитом Филаретом из Свято-Духова кафедрального собора Минска ведет телеканал «Беларусь 3».

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Митрополит Филарет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские авиаторы открыли календарный год командирскими полётами
14 января 2021 07:26

Белорусские авиаторы открыли календарный год командирскими полётами

За участие в несанкционированных митингах в Минске задержали 13 человек
14 января 2021 06:49

За участие в несанкционированных митингах в Минске задержали 13 человек

До трёх дней без больничного. В Минтруда разъяснили новшества в 143-м указе Президента
14 января 2021 06:25

До трёх дней без больничного. В Минтруда разъяснили новшества в 143-м указе Президента