Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом

Новости Беларуси. Беларусь прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Духовом кафедральном соборе всю ночь шли заупокойные службы. Двери храма будут открыты для всех желающих 14 января до 18:00.

Печальное известие о смерти митрополита Филарета пришло 12 января. Он скончался на 86-м году жизни. Владыка Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет. При нем в нашей стране были возрождены православные епархии, отстроены сотни храмов. Владыка удостоен звания Герой Беларуси. Но в первую очередь он запомнится нам, белорусам, своей светлой и чистой душой. Похоронят почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси 15 января за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.

Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком