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Кто больше всего страдает при измене? Ответ вас удивит

04 апреля 2025 17:01
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Есть у измены и другие стороны, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Вернемся к фильму «Любовь и голуби». Почему-то все забывают о Раисе Захаровне, которой тоже причинили глубокую боль. Фильм заканчивается тем, что изменщик Василий осознает произошедшее, оставляет любовницу и пытается вернуть жену, однако ведь у Раисы тоже были чувства и не она виновата в том, что Василию стала скучна обыденная жизнь. Она доверилась ему, впустила в свою жизнь, открылась, а он, наигравшись, бросил ее. Больше всего в таких треугольниках страдает… любовница! 

Кто больше всего страдает при измене? Ответ вас удивит-2

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Когда мужчина женится на женщине, он приводит ее в свой род, и его задача – ходить добывать ресурс, приносить его жене, и жена его распределяет. Любовница в данном случае является энергоресурсом. 

Пусть все девочки услышат, кто является любовницами, – это энергоресурс для этой пары. Это энергоресурс прежде всего для жены, не для мужчины. Он берет оттуда – приносит домой, и это идет ей. Я всегда говорю: «Ты сколько будешь кормить эту семью своей энергией? Ты закрываешь те дыры, которые образовались в этой паре, вместо того чтобы они с этим разобрались, он идет закрывает эту дыру с помощью тебя, приносит эту энергию жене, и у нее всегда будет все хорошо». 

Кто больше всего страдает при измене? Ответ вас удивит-4

Татьяна Дунаева:
Да и вообще, с точки зрения психологии, любовница – это всегда конкуренция с женщинами. Не идут в любовницы женщины, которых, например, хорошо любила мама, были прекрасные отношения с семьей. Туда идут. только чтобы конкурировать с женщинами. 

Подробности – в видео.

# Семья # Брак и семья # Татьяна Дунаева

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