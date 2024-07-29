Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?
Циклон, получивший название «Игорь», пока не дает возможности возобновить работы. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. Минувшей ночью порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В результате – сломанные деревья, сорванные крыши, поврежденные линии электропередачи. Разрушения зафиксированы почти во всех регионах. Два человека госпитализированы. Последствия стихии устраняли целый день, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задействованы все службы, ученые дают оценку аномалиям этого лета, а синоптики отслеживают передвижение циклона. На завтра, 30 июля, в Беларуси сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.
Подробнее Галина Буро.
Летали ветки и обломки рекламных баннеров, падали деревья, обрывались линии электропередачи.
Эти сутки были неспокойными в Гомельской, Гродненской, Минской и Витебской областях. Это кадры из садового товарищества в Гродненском районе: ветка дуба насквозь пробила крышу дома. К счастью, здесь никто не пострадал, а вот в Кореличском районе упавшая ветка дерева травмировала сотрудника лесхоза. Мужчина госпитализирован.
В Могилевской области дерево упало на женщину, она в больнице. Повреждены также автомобили, пять жилых домов и одна школа. Спасатели со вчерашнего вечера, 28 июля, выезжают на устранение последствий непогоды.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Под упавшими деревьями оказались пять автомобилей в Гродно и Минске. Спасатели проводят работы по распиловке, уборке упавших деревьев, расчистке дорог, ликвидации аварийных конструкций, а также направляют мобильные дизель-генераторы для бесперебойной работы объектов сельского хозяйства.
Энергетики переведены на усиленный режим работы. В районы, наиболее пострадавшие от циклона, выезжают коллеги из других филиалов.
Непогода в Беларуси обесточила около 1 тыс. населенных пунктов. Подробности.
Чтобы быстро восстанавливать объекты, пострадавшие от ветреного характера погоды, налажено взаимодействие между всеми службами страны. Это лето стало для всех настоящим испытанием – регионы то и дело накрывают ураганы, грозовые фронты, аномальная жара или магнитные бури. Ученые связывают такие скачки погоды с изменением климата. Он теплеет из-за того, что солнечная энергия сильнее проникает через атмосферу, где изменился аэрозольный состав. А значит, идет совершенно другая циркуляция с мировым океаном, что и формирует новые погодные условия.
Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси:
Потепление климата приводит к росту экстремальных погодных и климатических явлений. Увеличилась влажность атмосферы. При увеличении температуры так и должно быть. В принципе, считается, что при влечении температуры на 1 градус влажность атмосферы увеличивается где-то на 7 %. Такие оценки глобальные. То же самое происходит и в нашей стране. Ведь испарение сейчас в связи с высокой температурой достаточно большое, а количество влаги больше. Развивается конвективная активность.
Нынешний мощный северный циклон получил название «Игорь». Синоптики предупреждают, штормить еще будет.
Елена Комаровская, ведущий инженер отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
Это зависит от атмосферных процессов. И я бы не сказала, что в последнее время стали ветры больше, чем они были раньше. Максимальное значение скорости ветра – 40 метров в секунду – они регистрировались в XX веке в 60-х годах. Теперь они несколько меньше, но ветер регистрируется на станции, но могут быть сильные порывы вне станции, и они не зарегистрированы. Однако, по наблюдения очевидцев, снимкам в интернете мы видим, что там достаточно большие разрушения.
Подробности в видео.