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Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?

29 июля 2024 18:16
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Циклон, получивший название «Игорь», пока не дает возможности возобновить работы. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. Минувшей ночью порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В результате – сломанные деревья, сорванные крыши, поврежденные линии электропередачи. Разрушения зафиксированы почти во всех регионах. Два человека госпитализированы. Последствия стихии устраняли целый день, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействованы все службы, ученые дают оценку аномалиям этого лета, а синоптики отслеживают передвижение циклона. На завтра, 30 июля, в Беларуси сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.

Подробнее Галина Буро.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-1

Летали ветки и обломки рекламных баннеров, падали деревья, обрывались линии электропередачи.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-4

Эти сутки были неспокойными в Гомельской, Гродненской, Минской и Витебской областях. Это кадры из садового товарищества в Гродненском районе: ветка дуба насквозь пробила крышу дома. К счастью, здесь никто не пострадал, а вот в Кореличском районе упавшая ветка дерева травмировала сотрудника лесхоза. Мужчина госпитализирован.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-7

В Могилевской области дерево упало на женщину, она в больнице. Повреждены также автомобили, пять жилых домов и одна школа. Спасатели со вчерашнего вечера, 28 июля, выезжают на устранение последствий непогоды.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-10

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Под упавшими деревьями оказались пять автомобилей в Гродно и Минске. Спасатели проводят работы по распиловке, уборке упавших деревьев, расчистке дорог, ликвидации аварийных конструкций, а также направляют мобильные дизель-генераторы для бесперебойной работы объектов сельского хозяйства.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-13

Энергетики переведены на усиленный режим работы. В районы, наиболее пострадавшие от циклона, выезжают коллеги из других филиалов.

Непогода в Беларуси обесточила около 1 тыс. населенных пунктов. Подробности.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-16

Чтобы быстро восстанавливать объекты, пострадавшие от ветреного характера погоды, налажено взаимодействие между всеми службами страны. Это лето стало для всех настоящим испытанием – регионы то и дело накрывают ураганы, грозовые фронты, аномальная жара или магнитные бури. Ученые связывают такие скачки погоды с изменением климата. Он теплеет из-за того, что солнечная энергия сильнее проникает через атмосферу, где изменился аэрозольный состав. А значит, идет совершенно другая циркуляция с мировым океаном, что и формирует новые погодные условия.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-19

Владимир Логинов, академик Национальной академии наук Беларуси:
Потепление климата приводит к росту экстремальных погодных и климатических явлений. Увеличилась влажность атмосферы. При увеличении температуры так и должно быть. В принципе, считается, что при влечении температуры на 1 градус влажность атмосферы увеличивается где-то на 7 %. Такие оценки глобальные. То же самое происходит и в нашей стране. Ведь испарение сейчас в связи с высокой температурой достаточно большое, а количество влаги больше. Развивается конвективная активность.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-22

Нынешний мощный северный циклон получил название «Игорь». Синоптики предупреждают, штормить еще будет.

Учёные и синоптики дают оценку аномалиям лета-2024. Будет ли повторение циклона в Беларуси?-25

Елена Комаровская, ведущий инженер отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
Это зависит от атмосферных процессов. И я бы не сказала, что в последнее время стали ветры больше, чем они были раньше. Максимальное значение скорости ветра – 40 метров в секунду – они регистрировались в XX веке в 60-х годах. Теперь они несколько меньше, но ветер регистрируется на станции, но могут быть сильные порывы вне станции, и они не зарегистрированы. Однако, по наблюдения очевидцев, снимкам в интернете мы видим, что там достаточно большие разрушения.

Подробности в видео.

# Погода в Беларуси # общество # Галина Буро # Евгений Барановский # Владимир Логинов # Елена Комаровская

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