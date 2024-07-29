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Головченко о сотрудничестве с Россией: Президенты дали поручения – будем их отрабатывать

29 июля 2024 17:49
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Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко о сотрудничестве с Россией: Президенты дали поручения – будем их отрабатывать-1

О тактике и стратегии, о том, почему так вышло, премьер-министр чуть позже рассказал, отметив, что требования нашего Президента будут выполнены в обозначенные сжатые сроки.

Головченко о сотрудничестве с Россией: Президенты дали поручения – будем их отрабатывать-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Я бы не сказал, что там не удалось решить ряд вопросов, просто одни решаются – возникают новые. Это живая материя, отношения развиваются очень бурно, поэтому то там, то там какие-то всегда вопросы возникают. И Президенты где-то включаются, потому что очень серьезные и суммы, и проекты. И, конечно, сама внешняя обстановка диктует необходимость более оперативного решения вопросов. У них, конечно, огромный блок вопросов, ну, наверное, геополитических, безопасности – так скажем, мировые проблемы. И где-то помогают нам, правительствам, подсказывают те или иные варианты, которые мы уже должны отрабатывать.

В принципе, так все последние годы выстраивается наша модель отношений. Президенты пообсуждали, дали цели, указания, основные подходы. Потом мы садимся – правительство, министры – и уже плотно-плотно кладем на документы какие-то конструкции. Конструкции всегда непростые, они завязаны на серьезные финансовые вопросы, взаимная поддержка, финансовая, производственная, логистическая. Все надо положить на бумагу, потому что у нас нет таких, что мы договорились там, как раньше, по-купечески, ударили и разошлись. Все четко, юридически, все конструкции соблюдаются, заключаются межправительственные соглашения, документы, декреты Союзного государства принимаются. Поэтому вот и сейчас Президенты в очередной раз тоже обсудили, дали поручения. Мы сейчас будем с российскими коллегами их отрабатывать.

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# Союзное государство # общество # Роман Головченко # Алена Сырова

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