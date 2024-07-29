Лукашенко о встречах в рамках саммита ШОС: есть конкретные договорённости – давайте реализовывать

Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы должны видеть возможности и не упускать их. Беларусь не может себе позволить просто красоваться на мировой арене. Да и Александр Лукашенко давно уже не в том политическом возрасте, чтобы гнаться просто за картинкой. Переговоры и поездки на саммиты ради «фэмили фото» не его стиль. Всегда это перспектива и конкретные цели, возможности. Пример – недавний саммит ШОС. Где, только получив новый статус, глава государства внес конкретные предложения.

Лукашенко – членам ШОС: давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от доллара.

И вне круглого стола поговорил и договорился с теми, кто готов развиваться вместе с нами.