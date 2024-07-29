Лукашенко о встречах в рамках саммита ШОС: есть конкретные договорённости – давайте реализовывать

Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Результат, а не туризм должны быть целью визитов белорусских делегаций за рубеж. Об этом заявил 29 июля Александр Лукашенко во время совещания по международным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы должны видеть возможности и не упускать их. Беларусь не может себе позволить просто красоваться на мировой арене. Да и Александр Лукашенко давно уже не в том политическом возрасте, чтобы гнаться просто за картинкой. Переговоры и поездки на саммиты ради «фэмили фото» не его стиль. Всегда это перспектива и конкретные цели, возможности. Пример – недавний саммит ШОС. Где, только получив новый статус, глава государства внес конкретные предложения.
Лукашенко – членам ШОС: давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от доллара.
И вне круглого стола поговорил и договорился с теми, кто готов развиваться вместе с нами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошие были встречи, хорошие. Там были достигнуты и конкретные договоренности. Давайте их реализовывать. Министр иностранных дел был на каждой встрече. Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили. Но возьмите Пакистан. Премьер прямо сказал: «Нас очень это интересует, нам это надо, пожалуйста, приезжайте к нам в Пакистан». Мы договорились, что где-то в конце года я с визитом буду в Пакистане, но к этому времени надо иметь определенные наработки. Пакистан – 200 с лишним миллионов человек!
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