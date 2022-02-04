«Я важен, меня спрашивают». Что такое гуманная педагогика и как её можно применить в воспитании ребёнка?
В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У нас есть Ольга, которая из экономистов – в педагоги. И не просто так, а еще и скреативничала. Она учитель гуманной педагогики. Ольга, расскажите, что это за направление?
Ольга Новаш, психолог, ученик «Шалвы Амонашвили», учитель гуманной педагогики:
Это не совсем я скреативничала. Это направление, которое основал Шалва Амонашвили про гуманный подход к ребенку. Потому что сейчас все-таки – как нам не будет обидно это услышать – то воспитание, которого придерживаются родители и, к сожалению, педагоги тоже – больше относится к авторитарному. Когда ребенок в позиции ниже, а родитель – сверху. Наверное, основное заблуждение, несоответствующий уже действительности посыл, когда мы исходим из того, что ребенок – это нечто, кусок глины, который нам нужно слепить. Надо из него что-то сделать и мы делаем. Слова Януша Корчака как раз таки говорят об обратном. О том, что помоги ребенку стать не таким, как ты, либо не таким, как ты хочешь, а помоги ему стать самим собой.
Гуманный подход в педагогике, воспитании как раз таки о том, что ребенок – это уже нечто целое, наполненное, в нем уже все есть. Нам, самое главное, помочь развиться всем его зернышкам, которые в нем есть, для того, чтобы он пошел в жизнь со своей миссией, с которой он пришел.
Алеся Лакина:
Вы преподаете взрослым?
Ольга Новаш:
Да, я работаю со взрослыми. То есть я работаю с родителями, с педагогами. Как просвещение такое о том, что сейчас можно к детям относиться по-другому и это становится намного легче. То, что я хочу донести до взрослых о том, что на самом деле воспитывать – это легко. Даже профилактика мамского выгорания как раз таки базируется на том, что если изменить подходы, не сопротивляться детской природе, наоборот, помогать, дуть в его паруса – то тогда и урок может намного легче проходить и, в принципе, мама дома не устает. Потому что мы не спорим с ним: «Иди прямо сейчас кушай». А мы спрашиваем: «Ты пойдешь сейчас кушать, либо через пять минут»? В принципе, для мамы пять минут роли большой не сыграют, а для ребенка – это идет совсем другая уже реакция о том, что я важен, меня спрашивают, я имею право выбирать. Он уже выбирает и тогда свою энергию тратит не на то, чтобы сопротивляться нам, а на то, чтобы идти кушать сейчас, либо через пять минут.
«Учитель во мне победил». Кто идет в педагогику и есть ли в этой профессии случайные люди – подробнее здесь.