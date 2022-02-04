«Я важен, меня спрашивают». Что такое гуманная педагогика и как её можно применить в воспитании ребёнка?

В Беларуси работает более трех тысяч учреждений общего среднего образования, где обучается более миллиона учеников. О том, как поднять престиж профессии учителя и каким должен быть современный преподаватель, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У нас есть Ольга, которая из экономистов – в педагоги. И не просто так, а еще и скреативничала. Она учитель гуманной педагогики. Ольга, расскажите, что это за направление?

Ольга Новаш, психолог, ученик «Шалвы Амонашвили», учитель гуманной педагогики:

Это не совсем я скреативничала. Это направление, которое основал Шалва Амонашвили про гуманный подход к ребенку. Потому что сейчас все-таки – как нам не будет обидно это услышать – то воспитание, которого придерживаются родители и, к сожалению, педагоги тоже – больше относится к авторитарному. Когда ребенок в позиции ниже, а родитель – сверху. Наверное, основное заблуждение, несоответствующий уже действительности посыл, когда мы исходим из того, что ребенок – это нечто, кусок глины, который нам нужно слепить. Надо из него что-то сделать и мы делаем. Слова Януша Корчака как раз таки говорят об обратном. О том, что помоги ребенку стать не таким, как ты, либо не таким, как ты хочешь, а помоги ему стать самим собой. Гуманный подход в педагогике, воспитании как раз таки о том, что ребенок – это уже нечто целое, наполненное, в нем уже все есть. Нам, самое главное, помочь развиться всем его зернышкам, которые в нем есть, для того, чтобы он пошел в жизнь со своей миссией, с которой он пришел.