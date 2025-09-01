Новости по тегу #Жанна Гвозд

Самая свежая победа – это серебряные медали олимпиады, которая состоялась в Пермском крае. В олимпиаде участвовало 35 команд. Олимпиада очень сложная. Для того, чтобы завоевать одну медаль, надо успешно выступить в 12 конкурсах и 4 соревнованиях.
Еще один повод для гордости за белорусских школьников – в Акмолинской области Республики Казахстан прошла VII Международная открытая полевая олимпиада юных геологов.
06 октября 2026 12:53
06 октября 2026 12:44
06 октября 2026 12:34
06 октября 2026 12:25
06 октября 2026 12:15
06 октября 2026 11:50
06 октября 2026 11:47
06 октября 2026 11:36