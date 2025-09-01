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Новости по тегу #Жанна Гвозд

Участвовало 35 команд – об олимпиадах по геологии среди школьников поговорили с экспертом
01 сентября 2025 16:00

Участвовало 35 команд – об олимпиадах по геологии среди школьников поговорили с экспертом

Юные геологи из Беларуси завоевали призовые места на олимпиаде в Казахстане. Узнали, как им удалось достичь успеха
15 августа 2024 14:40

Юные геологи из Беларуси завоевали призовые места на олимпиаде в Казахстане. Узнали, как им удалось достичь успеха

Владимир Кухарев во время награждения лучших учителей Минска: «Надо сделать всё возможное, чтобы их опыт дошёл до каждого»
22 декабря 2021 20:46

Владимир Кухарев во время награждения лучших учителей Минска: «Надо сделать всё возможное, чтобы их опыт дошёл до каждого»