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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения с беженцами со стороны Литвы

28 июня 2023 13:41
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Новости Беларуси. Бесчеловечное отношение европейских силовиков к беженцам не должно остаться безнаказанным. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения литовской стороны с беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения с беженцами со стороны Литвы-1

Белорусскими правоохранителями зафиксированы сотни фактов избиений, издевательств и случаев гибели иностранцев во время миграционного кризиса в 2021 году. Не раз литовские силовики применяли в отношении беспомощных людей физическую силу, спецсредства, вытесняли их со своей территории, оставляя без медицинской и другой помощи.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения с беженцами со стороны Литвы-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Генеральная прокуратура Республики Беларусь по фактам грубого нарушения литовской стороной требований международного права, определяющих гражданские и политические права беженцев, депортации и необоснованного применения к мигрантам физической силы и специальных средств, намеренного неоказания им медицинской помощи, что повлекло наступление тяжких последствий, в том числе смерти беженцев, возбудила уголовное дело о преступлениях против безопасности человечества по статье 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

В прокуратуре отметили, что имеются исчерпывающие доказательства грубого нарушения литовской стороной требований международного права, факты намеренного неоказания помощи, которые привели к гибели. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

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