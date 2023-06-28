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Лучшие белорусские промышленные предприятия определили в Минске

28 июня 2023 12:52
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Новости Беларуси. Им нет равных. Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь – 2023» состоялась в Минске. За почетные звания в 20 номинациях боролись предприятия перерабатывающей промышленности, АПК, машиностроения, строительного комплекса, фармакологии, и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие белорусские промышленные предприятия определили в Минске-1

Жюри назвало лучшее предприятие, проект, продукт и технику. Основным критерием оценки стали инновационность, конкурентоспособность, а также востребованность продукции как в нашей стране, так и за ее пределами.

Лучшие белорусские промышленные предприятия определили в Минске-4

Ромуальд Харевич, начальник цеха метанола ОАО «Гродно Азот»:
Главное достижение и повод, по которому мы попали на данное мероприятие, является инновационный продукт – медицинский жидкий кислород. Это тот продукт, который в свое время выручал наших людей в период пандемии.

Лучшие белорусские промышленные предприятия определили в Минске-7

Владислав Васильев, заместитель генерального директора «Витебскоблгаз»:
Пришли к тому, что нужно вносить точно в конкретные участки полей небольшое количество питательных веществ или подкормки. Для этого мы старались использовать дроны, потому что их использование достаточно экономически эффективнее, чем использование энергоемкой тракторной техники.

Лучшие белорусские промышленные предприятия определили в Минске-10

На сцену за наградой вышли более 30 лауреатов. Это те предприятия, вклад которых наиболее значим для белорусской экономики.

Лучшие белорусские промышленные предприятия определили в Минске-13

Александр Патутин, председатель оргкомитета конкурса:
Конкурс, конечно, направлен на достижение тех целей, которые заявлены правительством Республики Беларусь. Это технологический суверенитет, ускоренное развитие отраслей промышленности, ускоренное инновационное развитие промышленных предприятий.

Помимо эксклюзивных наград, предприятия-победители получили признание со стороны профессионального сообщества, а также масштабную рекламно-информационную кампанию.

# Предприятия Беларуси # общество # Ромуальд Харевич # Александр Патутин # Фотофакт

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