Лучшие белорусские промышленные предприятия определили в Минске

Новости Беларуси. Им нет равных. Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь – 2023» состоялась в Минске. За почетные звания в 20 номинациях боролись предприятия перерабатывающей промышленности, АПК, машиностроения, строительного комплекса, фармакологии, и другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри назвало лучшее предприятие, проект, продукт и технику. Основным критерием оценки стали инновационность, конкурентоспособность, а также востребованность продукции как в нашей стране, так и за ее пределами.

Ромуальд Харевич, начальник цеха метанола ОАО «Гродно Азот»:

Главное достижение и повод, по которому мы попали на данное мероприятие, является инновационный продукт – медицинский жидкий кислород. Это тот продукт, который в свое время выручал наших людей в период пандемии.

Владислав Васильев, заместитель генерального директора «Витебскоблгаз»:

Пришли к тому, что нужно вносить точно в конкретные участки полей небольшое количество питательных веществ или подкормки. Для этого мы старались использовать дроны, потому что их использование достаточно экономически эффективнее, чем использование энергоемкой тракторной техники.

На сцену за наградой вышли более 30 лауреатов. Это те предприятия, вклад которых наиболее значим для белорусской экономики.