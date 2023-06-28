Отравления средствами защиты от насекомых. Как быстро и эффективно оказать первую помощь?
От отравлений средствами защиты от насекомых никто не застрахован. Столкнуться с таким неприятным явлением можно в повседневной жизни, например, отдыхая летом на даче. Чтобы избежать тяжелых последствий, нужно знать причины и обстоятельства, при которых это возможно.
Станислав Варшавский, врач-токсиколог первой категории токсикологического отделения УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
Дихлофос – один из представителей фосфорорганических соединений, которые можно приобрести в магазинах бытовой химии, используется для борьбы с насекомыми, с тараканами, пчелами, осами, поэтому когда человек использует его в домашних условиях и не совсем готов, не совсем все знает, в этих случаях он может отравиться.
Яд, который применяется против насекомых, может попасть в организм человека, например, если вы его неправильно храните, допустим, вместе с пищевыми продуктами. Также следует применять индивидуальные средства защиты и строго следовать инструкции, указанной на упаковке.
Станислав Варшавский:
Там, где производится обработка этим ядом помещения, в нем находиться нельзя. Должна быть какая-то экспозиция, чтобы яд убил насекомое, после чего помещение проветривается и только потом можно находиться, иначе человек будет вдыхать пары этого вещества, получится у него отравление.
В группу риска попадают люди, которые в связи со своими профессиональными обязанностями регулярно сталкиваются с химикатами, также пожилые люди с нейродегенеративными расстройствами, склерозом, люди с нарушенными нервно-психическими реакциями, неадекватным поведением и психическими заболеваниями.
Станислав Варшавский:
Первые симптомы – это повреждения всех систем организма, которые будут проявляться. Сужение зрачка (называется миоз) слюнотечение, гиперсолевация, бронхорея, снижение давления. Головная боль, тошнота, рвота. Оказать первую помощь – это ввести противоядие, антидот. Провести дезинтоксикационную инфузионную терапию.
Следует особое внимание уделять детям и тому, что они пробуют на вкус, иначе случайно выпитая отрава может обернуться летальным исходом, учитывая, что у малышей отравление протекает намного тяжелее, развивается быстрее и интенсивнее. Все современные средства, которые стоят на полках в магазинах и аптеках, сертифицированы. Однако перед покупкой читайте информацию о содержащихся в них компонентах. Эффективными спасателями от кровопийц являются натуральные спреи на основе эфирных масел. Для вас это приятный аромат, а для них – отпугивающий. Еще кровососущие насекомые не любят запах бузины, черемухи, цитрусов и хвойных. Запасайтесь правильными средствами защиты и летние прогулки будут только в радость.