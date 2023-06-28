Отравления средствами защиты от насекомых. Как быстро и эффективно оказать первую помощь?

От отравлений средствами защиты от насекомых никто не застрахован. Столкнуться с таким неприятным явлением можно в повседневной жизни, например, отдыхая летом на даче. Чтобы избежать тяжелых последствий, нужно знать причины и обстоятельства, при которых это возможно.

Станислав Варшавский, врач-токсиколог первой категории токсикологического отделения УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Дихлофос – один из представителей фосфорорганических соединений, которые можно приобрести в магазинах бытовой химии, используется для борьбы с насекомыми, с тараканами, пчелами, осами, поэтому когда человек использует его в домашних условиях и не совсем готов, не совсем все знает, в этих случаях он может отравиться.

Яд, который применяется против насекомых, может попасть в организм человека, например, если вы его неправильно храните, допустим, вместе с пищевыми продуктами. Также следует применять индивидуальные средства защиты и строго следовать инструкции, указанной на упаковке.

Станислав Варшавский:

Там, где производится обработка этим ядом помещения, в нем находиться нельзя. Должна быть какая-то экспозиция, чтобы яд убил насекомое, после чего помещение проветривается и только потом можно находиться, иначе человек будет вдыхать пары этого вещества, получится у него отравление.