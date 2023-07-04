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Участники «Поезда Памяти» на Кургане Славы встретились с Президентом Беларуси

04 июля 2023 06:27
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Новости Беларуси. Большое путешествие участников проекта «Поезд Памяти» продолжается. 3 июля старшеклассники из четырех стран увидели экспозицию музея Великой Отечественной войны, реконструкцию боев на «Линии Сталина», посетили Национальную библиотеку и Храм-памятник в честь Всех святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники «Поезда Памяти» на Кургане Славы встретились с Президентом Беларуси-1

А главным событием дня стала встреча с Президентом на Кургане Славы. На память о поездке заложили Аллею мира и созидания.

Участники «Поезда Памяти» на Кургане Славы встретились с Президентом Беларуси-4

Софья Дейчик, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Появилась возможность показать своим друзьям, с которыми я познакомилась в поезде, то, как Республика Беларусь, моя страна, встречает этот праздник. Если честно, я горжусь тем, что моя страна достойно может показать, что мы чтим память о том, что когда-то было. И в принципе, могу сказать, что всем моим друзьям понравилось здесь находиться. И я уверена, что они вернутся сюда еще раз.

Участники «Поезда Памяти» на Кургане Славы встретились с Президентом Беларуси-7

Пассажиры поезда вновь отправились в путь – школьников ждут в подмосковной Кубинке. Там расположен парк «Патриот» Вооруженных сил России.

Увидеть его и самые яркие моменты поездки можно в ежедневной рубрике телеканала СТВ «Путевой дневник».

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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