Участники «Поезда Памяти» на Кургане Славы встретились с Президентом Беларуси

Софья Дейчик, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Появилась возможность показать своим друзьям, с которыми я познакомилась в поезде, то, как Республика Беларусь, моя страна, встречает этот праздник. Если честно, я горжусь тем, что моя страна достойно может показать, что мы чтим память о том, что когда-то было. И в принципе, могу сказать, что всем моим друзьям понравилось здесь находиться. И я уверена, что они вернутся сюда еще раз.