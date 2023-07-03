Жодино отметило День Независимости в свой юбилей! Какую программу подготовили для жителей и гостей?

Новости Беларуси. Минская область также присоединилась к празднованию Дня Независимости. Свою уникальную программу подготовил каждый район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А Жодино – один из промышленных центров Минской области, который славится производством мощнейших в мире карьерных самосвалов, отметил двойной праздник. В 2023 году городу исполнилось 60 лет. К праздничной дате здесь развернулся концерт под открытым небом. В парке культуры и отдыха прошел фестиваль песни и поэзии. Свои номера презентовали исполнители-любители, отдельную программу подготовили ветераны. Также здесь прошел фестиваль семейного творчества. Работали интерактивные площадки для детей и город мастеров.

Юрий Шинкевич, руководитель Жодинского военно-исторического клуба «Казачья застава, 1812»:

Мы стараемся принимать участие во всех праздниках. Вместе с молодежью, ветеранами, участвуем во всех мероприятиях, которые проводятся Жодинским горисполкомом.

Тамара Сергеева, солистка клуба любителей музыки «Гармония» Жодинского городского центра культуры и досуга:

Песня «Крутой поворот» Суханова и песня Афины «Все будет хорошо». Вот мы две песни поем. Я очень люблю, и песни на белорусском языке мы сейчас поем. Для меня это действительно… Я рада, что я здесь.