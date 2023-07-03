Президент Беларуси: «Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием»

Новости Беларуси. Независимость для белорусов – это свобода и жизнь. И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии награждения работников культуры. Традиционно мероприятие проходит в Большом театре, что символично.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Вечер Дня Независимости начинается с Большого. Этот символ высокой белорусской культуры отражает и историческое развитие нашей государственности. Именно в годы независимости храм искусства имеет самую спокойную и созидательную биографию. Эта традиция заложена главой государства, чтобы в День Независимости в Большом давали большой концерт – творческий отчет созидания и миролюбия нашей белорусской души.

Большому – 90! Но ощущает себя, когда все по плечу. И опыт грандиозный, и сил воплотить шикарных премьеры – полно. Сегодня герои творческого Олимпа страны на сцене Большого. В зале привычна публика. А теперь и верный зритель – Президент.

Обычно его встречают девушки в национальном дресс-коде – сегодня в утонченном. Словно из фасада сошли музы из окружения Аполлона. В независимой Беларуси много своих аутентичных традиций. Одна из них – вечером 3 июля – в Большой. Сегодня прекрасный вечер. Он венчает праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием и не имея крепкой духовной основы. Созидаете ее вы – люди искусства. Именно вы фиксируете исторический момент, отображая его в художественном слове, музыке, живописи, архитектуре и скульптуре, на кинопленке, в цифре. Другими словами – на века составляете летопись жизни поколения, жизни нашего государства. Мы уйдем, а это останется. Ваше творчество – это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием. То, что делает нас нацией и является одним из условий нашего суверенитета. Во многом от вас зависит, будет ли независимость Беларуси укрепляться и передаваться из поколения в поколение. При этом важно помнить и том, что именно мы передадим следующим поколениям, которое идет за нами и стучится уже в дверь.

Два года назад глава государства признал: политика, экономика, социалка, спорт, забота о чаяниях страны – на балет не хватало сил. Теперь график еще плотнее. На повестке – оборона. Но культура и искусство – это тоже элемент и обороны от культурной и ментальной экспансии, и инструмент развития. Особенно при диктатуре глобализации.